Посол Бродский: Сегодня у Израиля и Украины общий враг – и мы должны делать все, чтобы с этим врагом справиться

Бродский об Украине и Израиле: Один из общих интересов – это противодействие Ирану Фото: Michael Brodsky / Twitter

"Нас очень многое связывает, у нас очень много общих интересов. Один из общих интересов – это противодействие Ирану. Сегодня это наш общий враг. Мы сегодня это прекрасно понимаем", – сказал посол.

Он отметил, что в Украине сейчас, когда россияне используют против украинцев иранское оружие, "это понимают лучше, чем раньше".

"Я думаю, что более наглядного примера того, какой ущерб наносит Иран, невозможно себе представить. Израиль с этим сталкивается уже давно. Иран действует против Израиля десятки лет, поддерживая террор, поддерживая террористические организации и призывая к уничтожению Израиля. Поэтому для нас это не новость. Сегодня у Израиля и Украины общий враг – и мы должны делать все, чтобы с этим врагом справиться, чтобы его ослабить", – подчеркнул Бродский.

Дипломат добавил, что в том числе об этом говорил с президентом Владимиром Зеленским министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время своего визита в Украину в феврале. Бродский уверен, что "у этого разговора будет продолжение".

Посол Бродский: Израиль выбрал сторону с самого первого дня войны. Мы поддерживаем Украину, мы выступаем против российской агрессии. В этом не может быть разночтений. Читайте полную версию интервью

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