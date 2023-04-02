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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Посол Бродский: Сегодня у Израиля и Украины общий враг – и мы должны делать все, чтобы с этим врагом справиться

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Бродский об Украине и Израиле: Один из общих интересов это противодействие Ирану
Бродский об Украине и Израиле: Один из общих интересов – это противодействие Ирану
Фото: Michael Brodsky / Twitter

В отношениях между Украиной и Израилем в последнее время "наметился положительный тренд", надеется посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Нас очень многое связывает, у нас очень много общих интересов. Один из общих интересов – это противодействие Ирану. Сегодня это наш общий враг. Мы сегодня это прекрасно понимаем", – сказал посол.

Он отметил, что в Украине сейчас, когда россияне используют против украинцев иранское оружие, "это понимают лучше, чем раньше".

"Я думаю, что более наглядного примера того, какой ущерб наносит Иран, невозможно себе представить. Израиль с этим сталкивается уже давно. Иран действует против Израиля десятки лет, поддерживая террор, поддерживая террористические организации и призывая к уничтожению Израиля. Поэтому для нас это не новость. Сегодня у Израиля и Украины общий враг – и мы должны делать все, чтобы с этим врагом справиться, чтобы его ослабить", – подчеркнул Бродский.

Дипломат добавил, что в том числе об этом говорил с президентом Владимиром Зеленским министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время своего визита в Украину в феврале. Бродский уверен, что "у этого разговора будет продолжение".

Посол Бродский: Израиль выбрал сторону с самого первого дня войны. Мы поддерживаем Украину, мы выступаем против российской агрессии. В этом не может быть разночтений. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

О том, что Иран оказывает России помощь в войне против Украины, стало известно в августе 2022 года. Тогда агентство Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Тегеран поставил России сотни дронов-камикадзе. Вскоре РФ начала массово применять иранские беспилотники для атак на объекты гражданской и критической инфраструктуры.

В сентябре МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В США опровергали эту информацию

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС. 

По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и намерено предоставить Тегерану истребители.

8 марта Sky News со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что Иран доставил в Россию крупную партию боеприпасов по Каспийскому морю.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Иран, Израиль, оружие, беспилотники, война России против Украины, Михаэль Бродский (посол)
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