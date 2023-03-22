США ввели новые санкции в связи с производством Ираном дронов

Отмечается, что эта сеть закупок действует от имени министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана, которое контролирует несколько фирм, участвующих в разработке БПЛА и баллистических ракет.

Под санкции попали иранский Центр оборонных технологий и научных исследований (DTSRC), его закупочная фирма Farazan Industrial Engineering Inc и две другие фирмы (Ozone Aviation и Selin Technic), а также закупочные агенты этих компаний.

"Хорошо задокументированное распространение Ираном БПЛА и обычных вооружений среди своих марионеток продолжает подрывать как региональную безопасность, так и глобальную стабильность", – заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.