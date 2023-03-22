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США ввели новые санкции в связи с производством Ираном дронов

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Минфин США 21 марта объявил о новых санкциях из-за производства иранских дронов
Минфин США 21 марта объявил о новых санкциях из-за производства иранских дронов
Фото: depositphotos.com

Минфин США 21 марта объявил о новых санкциях против четырех компаний и трех человек в Иране и Турции за их причастность к закупке оборудования, в том числе двигателей европейского производства, для поддержки иранских программ по разработке БПЛА и вооружения. Об этом говорится на сайте минфина США.

Отмечается, что эта сеть закупок действует от имени министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана, которое контролирует несколько фирм, участвующих в разработке БПЛА и баллистических ракет.

Под санкции попали иранский Центр оборонных технологий и научных исследований (DTSRC), его закупочная фирма Farazan Industrial Engineering Inc и две другие фирмы (Ozone Aviation и Selin Technic), а также закупочные агенты этих компаний.

"Хорошо задокументированное распространение Ираном БПЛА и обычных вооружений среди своих марионеток продолжает подрывать как региональную безопасность, так и глобальную стабильность", – заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Контекст:

Иран поставил в Россию по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, "используемые Москвой в качестве более дешевой альтернативы крылатым ракетам", и многоцелевой беспилотник Mohajer-6, который может использоваться для сбора разведданных и нести ракетную нагрузку, отметила The Guardian. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Иран, Турция, санкции, технологии, санкции против Ирана, минфин США
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