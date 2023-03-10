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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Удар по Тбилиси, Иран поставляет оружие России, ситуация в Бахмуте, похороны Да Винчи. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время трансляции Шустер говорил о:

  • ситуации на фронте в Украине;
  • боях за Бахмут Донецкой области;
  • гибели легендарного защитника, командира 1-й штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи);
  • протестах в Тбилиси;
  • том, удастся ли Грузии освободиться от российского влияния и стоит ли бояться военного удара со стороны РФ;
  • поставках иранского оружия в Россию и многом другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1", "Украина".

Теги: Россия, Украина, Иран, Савик Шустер, оружие, война, военные, Тбилиси, Алеся Бацман, трансляция, журналисты, война России против Украины
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