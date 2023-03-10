Россия отправляет часть захваченного в Украине американского оружия в Иран – СМИ

По данным телеканала, речь идет о противотанковых системах Javelin и зенитно-ракетных установках Stinger, которые оккупанты смогли подобрать на поле боя.

Это оружие впоследствии было отправлено в Иран, который пытается скопировать технологии и наладить производство оружия такого типа, утверждают источники. Таким образом Россия рассчитывает продлить военное сотрудничество с Ираном, в частности – поставки дронов.

"Официальные лица США не считают, что проблема является широко распространенной или систематической. Кроме того, украинские военные с начала войны сообщают Пентагону о любых потерях предоставленного США оружия", – сообщает телеканал, добавляя, что проблема все равно остается.

Американские спецслужбы пока не знают, удалось ли Тегерану скопировать что-то из американского оружия, доставленного из Украины, но у него уже есть большой опыт в этой сфере, говорится в статье. Ключевой боеприпас на вооружении Ирана – противотанковая управляемая ракета Toophan – был переработан на основе американской ракеты BGM-71 TOW в 1970-х годах.

Кроме того, в 2011 году иранцы перехватили произведенный в США беспилотник Lockheed Martin RQ-170 Sentinel и скопировали его. В 2018 году дрон такого типа был сбит над территорией Израиля.

Директор программы безопасности на Ближнем Востоке в Центре новой американской безопасности Джонатан Лорд сказал журналистам, что Иран может сделать то же самое с установками Javelin и Stinger и использовать их в конфликтах в регионе.

"В руках иранских марионеток, таких как "Хезболла", это оружие представляет реальную угрозу вооруженным силам Израиля", – считает он.