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Россия отправляет часть захваченного в Украине американского оружия в Иран – СМИ

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Тегеран может скопировать американские "трофеи", считают в США
Тегеран может скопировать американские "трофеи", считают в США
Фто: ЕРА

Часть западного оружия, которое Россия смогла захватить при вторжении в Украину, попала в Иран. Об этом со ссылкой на официальных лиц США и НАТО 10 марта сообщает CNN.

По данным телеканала, речь идет о противотанковых системах Javelin и зенитно-ракетных установках Stinger, которые оккупанты смогли подобрать на поле боя. 

Это оружие впоследствии было отправлено в Иран, который пытается скопировать технологии и наладить производство оружия такого типа, утверждают источники. Таким образом Россия рассчитывает продлить военное сотрудничество с Ираном, в частности – поставки дронов.

"Официальные лица США не считают, что проблема является широко распространенной или систематической. Кроме того, украинские военные с начала войны сообщают Пентагону о любых потерях предоставленного США оружия", – сообщает телеканал, добавляя, что проблема все равно остается.

Американские спецслужбы пока не знают, удалось ли Тегерану скопировать что-то из американского оружия, доставленного из Украины, но у него уже есть большой опыт в этой сфере, говорится в статье. Ключевой боеприпас на вооружении Ирана – противотанковая управляемая ракета Toophan – был переработан на основе американской ракеты BGM-71 TOW в 1970-х годах.

Кроме того, в 2011 году иранцы перехватили произведенный в США беспилотник Lockheed Martin RQ-170 Sentinel и скопировали его. В 2018 году дрон такого типа был сбит над территорией Израиля. 

Директор программы безопасности на Ближнем Востоке в Центре новой американской безопасности Джонатан Лорд сказал журналистам, что Иран может сделать то же самое с установками Javelin и Stinger и использовать их в конфликтах в регионе. 

"В руках иранских марионеток, таких как "Хезболла", это оружие представляет реальную угрозу вооруженным силам Израиля", – считает он.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. 14 февраля 2023 года министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.

В интервью украинскому изданию "Европейская правда" в ноябре 2022 года американский конгрессмен Виктория Спартц  заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России. На что координатор Совета по нацбезопасности США Джон Кирби ответил: "Как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя".

Теги: Россия, США, Иран, НАТО, оружие, военная техника, военная помощь, Тегеран, война России против Украины, Javelin, Stinger
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