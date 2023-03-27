Россия поставляет Ирану кибероружие в обмен на ракеты – СМИ

Российская компания PROTEI Ltd начала поставлять программное обеспечение иранскому провайдеру мобильных услуг Ariantel, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на исследовательский центр Университета Торонто Citizen Lab. Как сказано в материале, инструменты являются частью системы мобильной связи, которая позволит государственным органам напрямую отслеживать, перехватывать, перенаправлять, ухудшать или блокировать мобильную связь иранцев, в частности тех, кто "бросает вызов режиму".
Как рассказали собеседники газеты, сотрудничество между РФ и Ираном активизировалось после того, как Тегеран согласился предоставить Москве, кроме дронов, ракеты малой дальности и танковые и артиллерийские снаряды.
В свою очередь, Иран, кроме кибертехнологий, хочет получить десятки элитных российских ударных вертолетов и реактивных истребителей, а также помощь в реализации своей ракетной программы дальнего действия.
Эксперт, специализирующийся на ближневосточной политике, Школы государственного управления и государственной службы им. Буша Мохаммад Аятоллахи, отметил, что Россия и Иран "отложили в сторону разногласия, уходящие корнями в глубь веков", чтобы объединиться против "общих врагов".
Он добавил, что Иран и Россия чувствуют себя "загнанными в угол" США и их союзниками, поэтому "полны решимости заставить их союз быть эффективным".
О том, что Иран оказывает России помощь в войне против Украины, стало известно в августе 2022 года. Тогда агентство Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Тегеран поставил России сотни дронов-камикадзе. Вскоре РФ начала массово применять иранские беспилотники для атак на объекты гражданской и критической инфраструктуры.
В сентябре МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В США опровергали эту информацию.
Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.
По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и по крайней мере рассматривает возможность предоставления Тегерану истребителей.
8 марта Sky News со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что Иран доставил в Россию крупную партию боеприпасов по Каспийскому морю.