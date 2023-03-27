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Россия поставляет Ирану кибероружие в обмен на ракеты – СМИ

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РФ передает Ирану инструменты для отслеживания мобильной связи, пишет The Wall Street Journal
РФ передает Ирану инструменты для отслеживания мобильной связи, пишет The Wall Street Journal
Фото: .depositphotos.com

Россия поставляет Ирану кибероружие, в частности технологии цифрового наблюдения. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, опубликованном 27 марта.

Российская компания PROTEI Ltd начала поставлять программное обеспечение иранскому провайдеру мобильных услуг Ariantel, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на исследовательский центр Университета Торонто Citizen Lab. Как сказано в материале, инструменты являются частью системы мобильной связи, которая позволит государственным органам напрямую отслеживать, перехватывать, перенаправлять, ухудшать или блокировать мобильную связь иранцев, в частности тех, кто "бросает вызов режиму".

Как рассказали собеседники газеты, сотрудничество между РФ и Ираном активизировалось после того, как Тегеран согласился предоставить Москве, кроме дронов, ракеты малой дальности и танковые и артиллерийские снаряды.

В свою очередь, Иран, кроме кибертехнологий, хочет получить десятки элитных российских ударных вертолетов и реактивных истребителей, а также помощь в реализации своей ракетной программы дальнего действия.

Эксперт, специализирующийся на ближневосточной политике, Школы государственного управления и государственной службы им. Буша Мохаммад Аятоллахи, отметил, что Россия и Иран "отложили в сторону разногласия, уходящие корнями в глубь веков", чтобы объединиться против "общих врагов".

Он добавил, что Иран и Россия чувствуют себя "загнанными в угол" США и их союзниками, поэтому "полны решимости заставить их союз быть эффективным".

Контекст:

О том, что Иран оказывает России помощь в войне против Украины, стало известно в августе 2022 года. Тогда агентство Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Тегеран поставил России сотни дронов-камикадзе. Вскоре РФ начала массово применять иранские беспилотники для атак на объекты гражданской и критической инфраструктуры.

В сентябре МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В США опровергали эту информацию

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС. 

По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и по крайней мере рассматривает возможность предоставления Тегерану истребителей.

8 марта Sky News со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что Иран доставил в Россию крупную партию боеприпасов по Каспийскому морю.

Теги: Россия, Иран, Москва, Тегеран, технологии, ракеты, сотрудничество
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