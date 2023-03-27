Россия поставляет Ирану кибероружие в обмен на ракеты – СМИ

Российская компания PROTEI Ltd начала поставлять программное обеспечение иранскому провайдеру мобильных услуг Ariantel, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на исследовательский центр Университета Торонто Citizen Lab. Как сказано в материале, инструменты являются частью системы мобильной связи, которая позволит государственным органам напрямую отслеживать, перехватывать, перенаправлять, ухудшать или блокировать мобильную связь иранцев, в частности тех, кто "бросает вызов режиму".

Как рассказали собеседники газеты, сотрудничество между РФ и Ираном активизировалось после того, как Тегеран согласился предоставить Москве, кроме дронов, ракеты малой дальности и танковые и артиллерийские снаряды.

В свою очередь, Иран, кроме кибертехнологий, хочет получить десятки элитных российских ударных вертолетов и реактивных истребителей, а также помощь в реализации своей ракетной программы дальнего действия.

Эксперт, специализирующийся на ближневосточной политике, Школы государственного управления и государственной службы им. Буша Мохаммад Аятоллахи, отметил, что Россия и Иран "отложили в сторону разногласия, уходящие корнями в глубь веков", чтобы объединиться против "общих врагов".

Он добавил, что Иран и Россия чувствуют себя "загнанными в угол" США и их союзниками, поэтому "полны решимости заставить их союз быть эффективным".