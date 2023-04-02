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"Это нормально в условиях демократии". Посол Израиля в Украине прокомментировал массовые протесты в его стране

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В Израиле в последние месяцы проходят массовые протесты против правительственной судебной реформы
В Израиле в последние месяцы проходят массовые протесты против правительственной судебной реформы
Фото: EPA

В израильском обществе есть разногласия, но в стране "сильная демократия" и есть надежда, что текущий политический кризис разрешится мирным путем, считает посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

В ходе интервью Бацман отметила, что происходящее сейчас в Израиле – массовые антиправительственные протесты под лозунгами "Нет диктатуре!" – "немножко настораживает" Запад. Демонстранты критикуют правительство Биньямина Нетаньяху за попытку влиять на выбор судей Верховного суда и борьбу с демократией. 

"Я думаю, вы понимаете, что как дипломат я не могу касаться израильской внутренней политики. Тем более высказывать свое мнение на эту тему. Но в Израиле пришло к власти новое правительство после выборов, которое приняло решение продвигать юридическую реформу. С тем, как это делается, не согласны многие в оппозиции", – сказал Бродский.

По его версии, после этого "люди, которые поддерживают оппозиционные партии", вышли на улицы.

"Это нормально в условиях демократии. Это происходит не только в Израиле – это происходит в любой демократической стране. Это происходило в Украине неоднократно, это происходит во Франции, это происходит в Соединенных Штатах, и это неотъемлемое право граждан выражать свою позицию. Поэтому я бы не стал сильно переживать по поводу того, что происходит", – подчеркнул дипломат.

Он признал, что ситуация показывает, что "существует проблема, существуют разногласия", но никто этого не скрывает.

"Израиль – страна в политическом смысле довольно поляризованная. И к сожалению, это отражается и на стабильности власти в Израиле. Вы знаете, что у нас была череда выборов: одни за другими с интервалом в несколько месяцев. Это, конечно, свидетельствует о том, что проблема есть. Но это внутренняя проблема, с которой все демократии сталкиваются – с которой они справляются, если это сильная демократия. А Израиль – это сильная демократия. Она проявила себя как сильная демократия, потому что она сохранилась и несмотря на войны, и несмотря на другие трагические события", – сказал Бродский. 

Посол отметил, что при таких кризисах у властей всегда есть соблазн уйти в сторону авторитаризма, ограничить политические свободы, но в Израиле по этому пути не пошли

"И я уверен, что не пойдут и сейчас... Надеюсь, что кризис разрешится мирным путем. И я думаю, что все в Израиле в конце концов надеются именно на это. Потому что израильтяне, несмотря на разные политические взгляды, – это один народ, который объединен общей целью и хочет для Израиля только мира и процветания", – подчеркнул Бродский.

Посол Бродский: Израиль выбрал сторону с самого первого дня войны. Мы поддерживаем Украину, мы выступаем против российской агрессии. В этом не может быть разночтений. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Протесты из-за судебной реформы в Израиле продолжаются с начала года. Митингующие выступают против изменения процесса отбора судей и ограничения права Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.

Израильская оппозиция убеждена в том, что реформа ослабит власть народа. Лидер оппозиции Яир Лапид заявлял, что страна столкнулась с "величайшим кризисом в своей истории", а единственное, что заботит правительство Нетаньяху, – это "сокрушение израильской демократии".

Премьер, в свою очередь, говорил, что реформы предназначены для того, чтобы помешать судам злоупотреблять полномочиями, и что реформу поддержала израильская общественность на последних выборах.

26 марта в Израиле усилились массовые протесты против реформы на фоне увольнения министра обороны страны Йоава Галанта. Самые массовые акции проходили в Тель-Авиве и возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Также тысячи людей собрались в южном городе Беэр-Шева и северном прибрежном городе Хайфа.

Митинги продлились и 27 марта. Глава крупнейшего профсоюза Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид объявил "историческую" всеобщую забастовку.

Вечером 27 марта Нетаньяху заявил в обращении к народу Израиля, что приостанавливает рассмотрение в Кнессете судебной реформы"Если есть возможность избежать гражданской войны путем диалога, я как премьер-министр беру тайм-аут для диалога", – сказал он. Политик подчеркнул, что "ремонт" судебной системы все равно произойдет. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Израиль, оппозиция, протесты, демократия, митинг, Биньямин Нетаньяху, демонстрация, реформа, демонстрации, авторитаризм, акции протеста, Михаэль Бродский (посол)
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