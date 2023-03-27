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Крупнейший профсоюз Израиля объявил о забастовке

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В Израиле проходят массовые протесты
В Израиле проходят массовые протесты
Фото: EPA

Глава крупнейшего профсоюза Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид объявил "историческую" всеобщую забастовку, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху не приостановит судебную реформу. Об этом сообщает The Times of Israel 27 марта.

Отмечается, что поезда битком набиты протестующими, некоторые из них заявили, что их компании предоставили им выходной для протеста в Иерусалиме.

Путешественники также находятся в замешательстве, не зная, вылетят ли их рейсы, учитывая участие администрации аэропорта Израиля в забастовке. Вылеты уже остановлены в аэропорту Бен-Гурион.

Муниципалитеты и местные советы присоединятся к всеобщей забастовке вместе с профсоюзом "Гистадрут" и медицинскими союзами. Об этом сообщил председатель Федерации местных властей, высокопоставленный член партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и мэр центрального города Модиин Хаим Бибас.

"Раскол в народе и ужасный хаос, в котором находится Израиль, достигли точки почти невозврата", – заявил Бибас.

Всеобщая федерация работников Израиля "Гистадрут", кроме выполнения роли профсоюза, также стала владельцем многих предприятий и крупнейшим работодателем в стране, образовав целый сектор экономики. Она управляет рядом предприятий, включая крупнейшие в стране промышленные конгломераты, а также крупнейший "Банк Апоалим", и обеспечивает систему медицинского страхования.

Контекст:

Протесты из-за судебной реформы в Израиле продолжаются с начала года. Митингующие выступают против изменения процесса отбора судей и ограничения права Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.

Израильская оппозиция убеждена в том, что реформа ослабит власть народа. Лидер оппозиции Яир Лапид заявлял, что страна столкнулась с "величайшим кризисом в своей истории", а единственное, что заботит правительство Нетаньяху, – это "сокрушение израильской демократии".

Премьер, в свою очередь, говорил, что реформы предназначены для того, чтобы помешать судам злоупотреблять полномочиями, и что реформу поддержала израильская общественность на последних выборах.

26 марта в Израиле усилились массовые протесты против реформы на фоне увольнения министра обороны страны Йоава Галланта. Самые массовые акции проходили на шоссе Аялон в Тель-Авиве и возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Также тысячи людей собрались в южном городе Беэр-Шева и северном прибрежном городе Хайфа.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Израиль
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