Крупнейший профсоюз Израиля объявил о забастовке

Отмечается, что поезда битком набиты протестующими, некоторые из них заявили, что их компании предоставили им выходной для протеста в Иерусалиме.

Путешественники также находятся в замешательстве, не зная, вылетят ли их рейсы, учитывая участие администрации аэропорта Израиля в забастовке. Вылеты уже остановлены в аэропорту Бен-Гурион.

Муниципалитеты и местные советы присоединятся к всеобщей забастовке вместе с профсоюзом "Гистадрут" и медицинскими союзами. Об этом сообщил председатель Федерации местных властей, высокопоставленный член партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и мэр центрального города Модиин Хаим Бибас.

"Раскол в народе и ужасный хаос, в котором находится Израиль, достигли точки почти невозврата", – заявил Бибас.

Всеобщая федерация работников Израиля "Гистадрут", кроме выполнения роли профсоюза, также стала владельцем многих предприятий и крупнейшим работодателем в стране, образовав целый сектор экономики. Она управляет рядом предприятий, включая крупнейшие в стране промышленные конгломераты, а также крупнейший "Банк Апоалим", и обеспечивает систему медицинского страхования.