Крупнейший профсоюз Израиля объявил о забастовке

Отмечается, что поезда битком набиты протестующими, некоторые из них заявили, что их компании предоставили им выходной для протеста в Иерусалиме.
Путешественники также находятся в замешательстве, не зная, вылетят ли их рейсы, учитывая участие администрации аэропорта Израиля в забастовке. Вылеты уже остановлены в аэропорту Бен-Гурион.
Муниципалитеты и местные советы присоединятся к всеобщей забастовке вместе с профсоюзом "Гистадрут" и медицинскими союзами. Об этом сообщил председатель Федерации местных властей, высокопоставленный член партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и мэр центрального города Модиин Хаим Бибас.
"Раскол в народе и ужасный хаос, в котором находится Израиль, достигли точки почти невозврата", – заявил Бибас.
Всеобщая федерация работников Израиля "Гистадрут", кроме выполнения роли профсоюза, также стала владельцем многих предприятий и крупнейшим работодателем в стране, образовав целый сектор экономики. Она управляет рядом предприятий, включая крупнейшие в стране промышленные конгломераты, а также крупнейший "Банк Апоалим", и обеспечивает систему медицинского страхования.
Протесты из-за судебной реформы в Израиле продолжаются с начала года. Митингующие выступают против изменения процесса отбора судей и ограничения права Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.
Израильская оппозиция убеждена в том, что реформа ослабит власть народа. Лидер оппозиции Яир Лапид заявлял, что страна столкнулась с "величайшим кризисом в своей истории", а единственное, что заботит правительство Нетаньяху, – это "сокрушение израильской демократии".
Премьер, в свою очередь, говорил, что реформы предназначены для того, чтобы помешать судам злоупотреблять полномочиями, и что реформу поддержала израильская общественность на последних выборах.
26 марта в Израиле усилились массовые протесты против реформы на фоне увольнения министра обороны страны Йоава Галланта. Самые массовые акции проходили на шоссе Аялон в Тель-Авиве и возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Также тысячи людей собрались в южном городе Беэр-Шева и северном прибрежном городе Хайфа.