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В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы Нетаньяху. СМИ пишут, что это самые массовые акции в истории страны

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Протесты продолжаются уже 10 дней
Протесты продолжаются уже 10 дней
Фото: ЕРА

11 марта более 500 тыс. жителей Израиля вышли на антиправительственные протесты по всей стране. Об этом 12 марта сообщает BBC.

По его данным, это самые массовые протесты в истории Израиля. Больше всего участников акция собрала в Хайфе и Тель-Авиве. 

Протесты продолжаются уже 10 дней. Так израильтяне отреагировали на намерение правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху реформировать судебную систему, в том числе изменить процесс отбора судей и ограничить право Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.

Израильская оппозиция убеждена в том, что реформа ослабит власть народа. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил собравшимся в южном городе Беэр-Шева, что страна столкнулась с "величайшим кризисом в своей истории", а единственное, что заботит правительство Нетаньяху, – это "сокрушение израильской демократии".

Премьер, в свою очередь, говорит, что реформы предназначены для того, чтобы помешать судам злоупотреблять полномочиями, и что реформу поддержала израильская общественность на последних выборах, пишет ВВС.

Теги: Израиль, протесты, Биньямин Нетаньяху, судебная реформа, судебная система, Тель-Авив, Яир Лапид
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