В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы Нетаньяху. СМИ пишут, что это самые массовые акции в истории страны

По его данным, это самые массовые протесты в истории Израиля. Больше всего участников акция собрала в Хайфе и Тель-Авиве.

Протесты продолжаются уже 10 дней. Так израильтяне отреагировали на намерение правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху реформировать судебную систему, в том числе изменить процесс отбора судей и ограничить право Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.

Израильская оппозиция убеждена в том, что реформа ослабит власть народа. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил собравшимся в южном городе Беэр-Шева, что страна столкнулась с "величайшим кризисом в своей истории", а единственное, что заботит правительство Нетаньяху, – это "сокрушение израильской демократии".

Премьер, в свою очередь, говорит, что реформы предназначены для того, чтобы помешать судам злоупотреблять полномочиями, и что реформу поддержала израильская общественность на последних выборах, пишет ВВС.