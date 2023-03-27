В Израиле усилились массовые протесты. Нетаньяху уволил министра обороны, а президент Израиля призвал остановить судебную реформу

Галлант вечером 25 марта призвал приостановить судебную реформу. Она, по его словам, вызывает серьезные разногласия в израильском обществе и в израильском секторе безопасности.
Однако в ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил его, заявив, что потерял доверие к министру обороны после того, как тот "действовал за спиной правительства".
После увольнения Галлант написал в Twitter, что "безопасность государства Израиль всегда была и всегда будет миссией моей жизни".
* * * * * * * * * *— * * (@yoavgallant) March 26, 2023
Увольнение Галланта стало причиной многотысячных протестов в Израиле, начавшихся вечером 26 марта. The Jerusalem Post и Times of Israel отмечают, что самые массовые акции проходили на шоссе Аялон в Тель-Авиве и возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Также тысячи людей собрались в южном городе Беэр-Шева и северном прибрежном городе Хайфа.
#BREAKING Protests outside Netanyahu's house in Jerusalem.#Israel #Jerusalem #Netanyahu #IsraeliTerrorism pic.twitter.com/FZBzJ22rww— Maaiz Mahmood Rasheed (@Maaix4) March 26, 2023
На протяжении большей части протеста в Тель-Авиве полиция не присутствовала непосредственно на месте митинга, вместо этого охраняя периметр и позволяя демонстрации состояться.
Аялон был перекрыт в обе стороны после того, как посреди улицы протестующие зажгли десятки костров. Из-за протеста и последовавших за ним пробок полиция перекрыла несколько дорог в центре Тель-Авива и попросила общественность избегать шоссе Аялон.
איילון— Or-ly Barlev * * - * * (@orlybarlev) March 26, 2023
קרדיט: * * pic.twitter.com/XTy7bjbEro
Спустя более пяти часов на место прибыли многочисленные силы израильской полиции, которые применили два водомета, конные отряды и другие меры по разгону протестующих. Между правоохранителями и протестующими вспыхнули столкновения.
The moments of breaking through the barriers on #GazaStreet, #Jerusalem pic.twitter.com/x779T5r2oe— Newsistaan (@newsistaan) March 26, 2023
* * * * * * * * * * * * * * * * pic.twitter.com/0Q27GDXOrz— Suleiman Maswadeh (@SuleimanMas1) March 26, 2023
The Jerusalem Post пишет, что протестующие били полицейских флагами, бросали в них бутылки, камни и другие предметы, при этом трое полицейских получили ранения.
После протестов The Times of Israel написало, что Нетаньяху рассматривает возможность приостановки судебной реформы, но министр юстиции Ярив Левин угрожает уйти в отставку, если он это сделает.
Конституционный комитет Кнессета вел дебаты до ночи, завершая разработку закона, который даст коалиции почти полный контроль над выбором израильских судей. Председатель комитета Симха Ротман объявил, что обсуждение в комитете возобновится утром 27 марта. Законопроект планируется вынести на окончательное чтение сегодня вечером.
Утром 27 марта президент Израиля Ицхак Герцог в Twitter "ради единства с народом" призвал правительство и премьера Нетаньяху остановить судебную реформу, спровоцировавшую массовые протесты.
* * * * , * * * * * * * * * * * .— * * Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 27, 2023
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Протесты из-за судебной реформы в Израиле продолжаются с начала года. Митингующие выступают против изменения процесса отбора судей и ограничения права Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.
Израильская оппозиция убеждена в том, что реформа ослабит власть народа. Лидер оппозиции Яир Лапид заявлял, что страна столкнулась с "величайшим кризисом в своей истории", а единственное, что заботит правительство Нетаньяху, – это "сокрушение израильской демократии".
Премьер, в свою очередь, говорил, что реформы предназначены для того, чтобы помешать судам злоупотреблять полномочиями, и что реформу поддержала израильская общественность на последних выборах.