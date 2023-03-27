В Израиле усилились массовые протесты. Нетаньяху уволил министра обороны, а президент Израиля призвал остановить судебную реформу

Протесты в Израиле усилились после увольнения министра обороны, который выступил против реформы Фото: EPA

Галлант вечером 25 марта призвал приостановить судебную реформу. Она, по его словам, вызывает серьезные разногласия в израильском обществе и в израильском секторе безопасности.

Однако в ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил его, заявив, что потерял доверие к министру обороны после того, как тот "действовал за спиной правительства".

После увольнения Галлант написал в Twitter, что "безопасность государства Израиль всегда была и всегда будет миссией моей жизни".

Увольнение Галланта стало причиной многотысячных протестов в Израиле, начавшихся вечером 26 марта. The Jerusalem Post и Times of Israel отмечают, что самые массовые акции проходили на шоссе Аялон в Тель-Авиве и возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Также тысячи людей собрались в южном городе Беэр-Шева и северном прибрежном городе Хайфа.

На протяжении большей части протеста в Тель-Авиве полиция не присутствовала непосредственно на месте митинга, вместо этого охраняя периметр и позволяя демонстрации состояться.

Аялон был перекрыт в обе стороны после того, как посреди улицы протестующие зажгли десятки костров. Из-за протеста и последовавших за ним пробок полиция перекрыла несколько дорог в центре Тель-Авива и попросила общественность избегать шоссе Аялон.

Спустя более пяти часов на место прибыли многочисленные силы израильской полиции, которые применили два водомета, конные отряды и другие меры по разгону протестующих. Между правоохранителями и протестующими вспыхнули столкновения.

The Jerusalem Post пишет, что протестующие били полицейских флагами, бросали в них бутылки, камни и другие предметы, при этом трое полицейских получили ранения.

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После протестов The Times of Israel написало, что Нетаньяху рассматривает возможность приостановки судебной реформы, но министр юстиции Ярив Левин угрожает уйти в отставку, если он это сделает.

Конституционный комитет Кнессета вел дебаты до ночи, завершая разработку закона, который даст коалиции почти полный контроль над выбором израильских судей. Председатель комитета Симха Ротман объявил, что обсуждение в комитете возобновится утром 27 марта. Законопроект планируется вынести на окончательное чтение сегодня вечером.

Утром 27 марта президент Израиля Ицхак Герцог в Twitter "ради единства с народом" призвал правительство и премьера Нетаньяху остановить судебную реформу, спровоцировавшую массовые протесты.

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* * * * * * , * * * , * * * * * * , * * * * * * . * * ! * * * * , * * * * . — * * Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 27, 2023