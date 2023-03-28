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Во Франции на протесты вышли 740 тыс. противников пенсионной реформы, произошли столкновения. Фоторепортаж

Сегодня 20.09
28 марта во Франции на массовые акции протеста против пенсионной реформы вышли 740 тыс. человек, в Париже – 93 тыс. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщает телеканал BFM TV. В ряде городов произошли столкновения между радикальными протестующими и силами порядка. В частности, в Париже полиция задержала не менее 22 человек. В городе жгли костры. Также столкновения проходили в Лилле. Фото из Франции опубликовало агентство ЕРА.
Теги: МВД, Франция, протесты, пенсии, столкновения, Париж, акции протеста
 

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