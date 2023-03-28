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Во Франции продолжаются протесты. Макрон созвал правительство на экстренное заседание

Работники Лувра присоеденились к протестам и заблокировали вход в музей
Работники Лувра присоеденились к протестам и заблокировали вход в музей
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон собрал министров правительства на кризисное совещание. Об этом 27 марта сообщило FRI.

28 марта профсоюзы анонсировали продолжение протеста. Это будет уже десятый по счету день массовых шествий и забастовок с требованием к президенту отказаться от пенсионной реформы. 

Как сообщил парижский оператор общественного транспорта RATP, движение метро и пригородных поездов будет сильно нарушено. В свою очерель управление гражданской авиации Франции приказало авиакомпаниям в аэропорту Орли в Париже, а также в аэропортах Марселя, Бордо и Тулузы отменить 20% рейсов на вторник и среду.

27 марта к забастовке присоединились работники Лувра и других культурных учреждений. Вход в музей был заблокирован. 28 числа музей также не будет работать из-за планового выходного.

"В связи с межпрофессиональным общественным движением Лувр в данный момент не может быть открыт", – сообщила пресс-служба музея.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн планирует начать трехнедельные консультации с депутатами от оппозиции, политическими партиями, местными властями и профсоюзами, сообщает France 24. На собрании в понедельник она должна была представить Макрону план действий. 

Контекст:

Движение протеста против пенсионной реформы превратилось в крупнейший внутренний кризис второго срока Макрона, отметил France 24. Акции протеста против пенсионной реформы собираются регулярно с января. Люди выходят и в Париже, и других города Франции. Были случаи столкновения с полицией и арестов. С начала протестов начато 17 расследований против демонстрантов, сообщала французская полиция. В то же время правоохранителей критикуют за "жестокую тактику", а Европейский совет призывал защищать демонстрантов от "полицейского насилия и произвольных арестов". Из-за забастовок был перенесен визит в Париж визит короля Великобритании Чарльза III.

Пенсионная реформа – предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект реформы представила премьер-министр Франции 10 января. Уже на следующий день профсоюзы во Франции призвали ко всеобщей забастовке.

Правительство заявляет, что реформа необходима для сокращения дефицита бюджета, пишет FRI. В свою очередь профсоюзы считают, что реформа плохо скажется на низкооплачиваемых работниках и заставит людей, который начали заниматься физическим трудом в молодости, дольше работать. 

Как сообщал FRI, Борн 16 марта объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе через ст. 49.3 Конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Так власти удалось избежать голосования за документ нижней палате парламента Франции. После этого протесты усугубились. 

Теги: Франция, Париж, акции, пенсия, Эммануэль Макрон, акции протеста
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