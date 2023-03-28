Во Франции продолжаются протесты. Макрон созвал правительство на экстренное заседание

28 марта профсоюзы анонсировали продолжение протеста. Это будет уже десятый по счету день массовых шествий и забастовок с требованием к президенту отказаться от пенсионной реформы.

Как сообщил парижский оператор общественного транспорта RATP, движение метро и пригородных поездов будет сильно нарушено. В свою очерель управление гражданской авиации Франции приказало авиакомпаниям в аэропорту Орли в Париже, а также в аэропортах Марселя, Бордо и Тулузы отменить 20% рейсов на вторник и среду.

27 марта к забастовке присоединились работники Лувра и других культурных учреждений. Вход в музей был заблокирован. 28 числа музей также не будет работать из-за планового выходного.

"В связи с межпрофессиональным общественным движением Лувр в данный момент не может быть открыт", – сообщила пресс-служба музея.

* En raison d'un mouvement social interprofessionnel, le musée du Louvre n'est pas en mesure d’être ouvert pour le moment.



Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/o2v1PWm2ct — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 27, 2023

Премьер-министр Франции Элизабет Борн планирует начать трехнедельные консультации с депутатами от оппозиции, политическими партиями, местными властями и профсоюзами, сообщает France 24. На собрании в понедельник она должна была представить Макрону план действий.