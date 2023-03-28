Во Франции продолжаются протесты. Макрон созвал правительство на экстренное заседание

28 марта профсоюзы анонсировали продолжение протеста. Это будет уже десятый по счету день массовых шествий и забастовок с требованием к президенту отказаться от пенсионной реформы.
Как сообщил парижский оператор общественного транспорта RATP, движение метро и пригородных поездов будет сильно нарушено. В свою очерель управление гражданской авиации Франции приказало авиакомпаниям в аэропорту Орли в Париже, а также в аэропортах Марселя, Бордо и Тулузы отменить 20% рейсов на вторник и среду.
27 марта к забастовке присоединились работники Лувра и других культурных учреждений. Вход в музей был заблокирован. 28 числа музей также не будет работать из-за планового выходного.
"В связи с межпрофессиональным общественным движением Лувр в данный момент не может быть открыт", – сообщила пресс-служба музея.
* En raison d'un mouvement social interprofessionnel, le musée du Louvre n'est pas en mesure d’être ouvert pour le moment.— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 27, 2023
Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/o2v1PWm2ct
Премьер-министр Франции Элизабет Борн планирует начать трехнедельные консультации с депутатами от оппозиции, политическими партиями, местными властями и профсоюзами, сообщает France 24. На собрании в понедельник она должна была представить Макрону план действий.
Движение протеста против пенсионной реформы превратилось в крупнейший внутренний кризис второго срока Макрона, отметил France 24. Акции протеста против пенсионной реформы собираются регулярно с января. Люди выходят и в Париже, и других города Франции. Были случаи столкновения с полицией и арестов. С начала протестов начато 17 расследований против демонстрантов, сообщала французская полиция. В то же время правоохранителей критикуют за "жестокую тактику", а Европейский совет призывал защищать демонстрантов от "полицейского насилия и произвольных арестов". Из-за забастовок был перенесен визит в Париж визит короля Великобритании Чарльза III.
Пенсионная реформа – предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект реформы представила премьер-министр Франции 10 января. Уже на следующий день профсоюзы во Франции призвали ко всеобщей забастовке.
Правительство заявляет, что реформа необходима для сокращения дефицита бюджета, пишет FRI. В свою очередь профсоюзы считают, что реформа плохо скажется на низкооплачиваемых работниках и заставит людей, который начали заниматься физическим трудом в молодости, дольше работать.
Как сообщал FRI, Борн 16 марта объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе через ст. 49.3 Конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Так власти удалось избежать голосования за документ нижней палате парламента Франции. После этого протесты усугубились.