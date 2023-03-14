В Грузии выпустят презервативы с изображением спецназа, подавлявшего протесты

Лозунг на упаковке переводится как "Это мы вас намочим", отсылая к действиям грузинских силовиков, которые разгоняли протесты, используя водометы.
Цена одного презерватива 7,6 лари. Как объясняет проживающий в Грузии блогер Николай Лешвиц, такая цифра отсылает к числу депутатов (76 человек) проголосовавших за закон об "иностранных агентах".
Грузинский производитель презервативов Aiisa получил известность из-за своих изображений на упаковках. В частности, на их презервативах появлялись лица президента РФ Владимира Путина, лидера СССР Иосифа Сталина, грузинской царицы Тамары.
Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.
Ожидалось, что два законопроекта будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости-Грузия". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении.
После голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в США, выразила полную поддержку митингующим и пообещала наложить на закон вето.
7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси произошли столкновения, полиция применяла к участникам акции газ и водометы, есть пострадавшие, было задержано 66 протестующих.
8 марта в Грузии возобновились акции протеста. Оппозиция выдвинула властям ультиматум, после его невыполнения протестующих призвали окружить парламент. Произошли столкновения силовиков с митингующими.
По сообщению "Грузия Online", ночью 9 марта акции протеста переросли в беспорядки, столкновения между грузинским спецназом и протестующими продолжались до утра. В МВД Грузии заявили о 10 пострадавших полицейских и сообщили, что есть травмированные среди протестующих, но их число не назвали.
10 марта парламент Грузии провалил новое голосование за законопроект.