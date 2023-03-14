В Грузии выпустят презервативы с изображением спецназа, подавлявшего протесты

Лозунг на упаковке презервативов переводится как "Это мы вас намочим" Фото: აიისა • aiisacondoms / Facebook

Лозунг на упаковке переводится как "Это мы вас намочим", отсылая к действиям грузинских силовиков, которые разгоняли протесты, используя водометы.

Цена одного презерватива 7,6 лари. Как объясняет проживающий в Грузии блогер Николай Лешвиц, такая цифра отсылает к числу депутатов (76 человек) проголосовавших за закон об "иностранных агентах".

Грузинский производитель презервативов Aiisa получил известность из-за своих изображений на упаковках. В частности, на их презервативах появлялись лица президента РФ Владимира Путина, лидера СССР Иосифа Сталина, грузинской царицы Тамары.