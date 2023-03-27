"Беру тайм-аут для диалога". Нетаньяху приостановил судебную реформу на фоне массовых протестов

Видео обращения пресс-служба премьер-министра опубликовала в Twitter.
"Если есть возможность избежать гражданской войны путем диалога, я как премьер-министр беру тайм-аут для диалога", – сказал он.
Премьер-министр сказал, что парламент Израиля не будет рассматривать спорный законопроект во втором и третьем чтениях, чтобы "дать время для широкого согласия". Кнессет вернется к голосованию за документ на следующей сессии.
Нетаньяху добавил, что "ремонт" судебной системы все равно произойдет, "в той или иной форме". Он заявил, что "утерянный баланс" между ветвями власти будет восстановлен. Глава правительства отметил, что для принятия законопроекта есть большинство голосов.
"Мы не сдадимся на пути, за который боролись", – заявил он.
* * * : * * * * * * . https://t.co/3ayIKlv6tW— * * * (@IsraeliPM_heb) March 27, 2023
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что приостановить рассмотрение законопроекта – правильное решение.
"Это время, чтобы начать честный, серьезный и ответственный разговор, который успокоит настроение и погасит пламя", – написал он.
* * * * * . * * * * * , * * * * * * * * .— * * Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 27, 2023
Протесты из-за судебной реформы в Израиле продолжаются с начала года. Митингующие выступают против изменения процесса отбора судей и ограничения права Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.
Израильская оппозиция убеждена в том, что реформа ослабит власть народа. Лидер оппозиции Яир Лапид заявлял, что страна столкнулась с "величайшим кризисом в своей истории", а единственное, что заботит правительство Нетаньяху, – это "сокрушение израильской демократии".
Премьер, в свою очередь, говорил, что реформы предназначены для того, чтобы помешать судам злоупотреблять полномочиями, и что реформу поддержала израильская общественность на последних выборах.
26 марта в Израиле усилились массовые протесты против реформы на фоне увольнения министра обороны страны Йоава Галланта. Самые массовые акции проходили на шоссе Аялон в Тель-Авиве и возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Также тысячи людей собрались в южном городе Беэр-Шева и северном прибрежном городе Хайфа.
Митинги продлились и 27 марта. Глава крупнейшего профсоюза Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид объявил "историческую" всеобщую забастовку.