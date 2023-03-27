"Беру тайм-аут для диалога". Нетаньяху приостановил судебную реформу на фоне массовых протестов

Протесты из-за судебной реформы в Израиле продолжаются с начала года Фото: EPA

Видео обращения пресс-служба премьер-министра опубликовала в Twitter.

"Если есть возможность избежать гражданской войны путем диалога, я как премьер-министр беру тайм-аут для диалога", – сказал он.

Премьер-министр сказал, что парламент Израиля не будет рассматривать спорный законопроект во втором и третьем чтениях, чтобы "дать время для широкого согласия". Кнессет вернется к голосованию за документ на следующей сессии.

Нетаньяху добавил, что "ремонт" судебной системы все равно произойдет, "в той или иной форме". Он заявил, что "утерянный баланс" между ветвями власти будет восстановлен. Глава правительства отметил, что для принятия законопроекта есть большинство голосов.

"Мы не сдадимся на пути, за который боролись", – заявил он.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что приостановить рассмотрение законопроекта – правильное решение.

"Это время, чтобы начать честный, серьезный и ответственный разговор, который успокоит настроение и погасит пламя", – написал он.

* * * * * . * * * * * , * * * * * * * * . — * * Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 27, 2023