Посол Бродский: Израиль – это часть Запада при любом правительстве. Не думаю, что можно вообще говорить о какой-то пророссийской линии

Бацман попросила посла охарактеризовать направление деятельности Нетаньяху, спросив, "прозападный" он политик или, как считают некоторые, "пророссийский".
"Израиль – это часть Запада при любом правительстве. Биньямин Нетаньяху – это человек, который часть своей жизни прожил на Западе, в Соединенных Штатах, там он учился. Поэтому я не думаю, что можно вообще говорить о какой-то пророссийской линии", – подчеркнул дипломат.
По мнению посла, Нетаньяху, учитывая его политический опыт, "прежде всего думает об интересах Израиля".
"Прежде всего, это прагматичный подход к международным делам и к внутренним делам. И Нетаньяху на сегодня – самый опытный израильский политик с самым большим стажем на посту премьер-министра. Я думаю, что и на мировом уровне есть мало политиков, у которых есть такой огромный опыт и такой, скажем так, политический талант, какой есть у нашего премьер-министра", – добавил Бродский.
Посол Бродский: Израиль выбрал сторону с самого первого дня войны. Мы поддерживаем Украину, мы выступаем против российской агрессии. В этом не может быть разночтений. Читайте полную версию интервью
Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц, который занимал этот пост в прошлом правительстве, заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".
16 февраля глава МИД Израиля был с визитом в Киеве. Зеленский отметил, что это первый визит представителя Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.
9 марта министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции во время визита в Тель-Авив призвал союзников, в том числе правительство Нетаньяху, усилить помощь Украине в борьбе против российской агрессии.
15 марта Нетаньяху заявил, что обязательства, взятые на себя Израилем перед Россией, не дают ему возможности дать оружие Украине для защиты от РФ. При этом он подчеркнул, что Израиль оказывает не только гуманитарную, но и оборонную поддержку Украине.
Российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин считает, что у Нетаньяху "достаточно близкие" отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, причем Нетаньяху "смотрит на Путина несколько снизу".