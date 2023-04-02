Посол Бродский: Израиль – это часть Запада при любом правительстве. Не думаю, что можно вообще говорить о какой-то пророссийской линии

Нетаньяху – самый опытный на сегодня израильский политик с "прагматичным подходом" к делам, напомнил посол Фото: EPA

Бацман попросила посла охарактеризовать направление деятельности Нетаньяху, спросив, "прозападный" он политик или, как считают некоторые, "пророссийский".

"Израиль – это часть Запада при любом правительстве. Биньямин Нетаньяху – это человек, который часть своей жизни прожил на Западе, в Соединенных Штатах, там он учился. Поэтому я не думаю, что можно вообще говорить о какой-то пророссийской линии", – подчеркнул дипломат.

По мнению посла, Нетаньяху, учитывая его политический опыт, "прежде всего думает об интересах Израиля".

"Прежде всего, это прагматичный подход к международным делам и к внутренним делам. И Нетаньяху на сегодня – самый опытный израильский политик с самым большим стажем на посту премьер-министра. Я думаю, что и на мировом уровне есть мало политиков, у которых есть такой огромный опыт и такой, скажем так, политический талант, какой есть у нашего премьер-министра", – добавил Бродский.

Посол Бродский: Израиль выбрал сторону с самого первого дня войны. Мы поддерживаем Украину, мы выступаем против российской агрессии. В этом не может быть разночтений. Читайте полную версию интервью

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