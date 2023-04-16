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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты обустроили военный госпиталь в спортзале школы в Запорожской области, там лечат исключительно военных

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В населенном пункте Высокое спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь, отметили в Генштабе ВСУ
В населенном пункте Высокое спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: zanoza-news.com (иллюстративное)

Из-за больших потерь РФ в войне все медучреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены ранеными российскими захватчиками.

Об этом 16 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты используют гражданские учебные заведения на временно занятых территориях в собственных целях.

"Так, в населенном пункте Высокое Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь. Медицинские услуги предоставляются исключительно российским военнослужащим, – сказано в сообщении. – По состоянию на 15 апреля на лечении находилось около 100 оккупантов с ранениями разной степени тяжести".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid037q8RHnbbEjr5u32B9YhqGHnaeriiCiqHYMYvj4Rhn3D2cTL1ztwYHBD5HETDfQ4yl

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 16 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 182 070 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, захват, Запорожская область, раненые, лечение, госпиталь, война России против Украины, школы, потери армии России, российские оккупанты
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