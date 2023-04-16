Генштаб ВСУ: Оккупанты обустроили военный госпиталь в спортзале школы в Запорожской области, там лечат исключительно военных

В населенном пункте Высокое спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь, отметили в Генштабе ВСУ Фото: zanoza-news.com (иллюстративное)

Об этом 16 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты используют гражданские учебные заведения на временно занятых территориях в собственных целях.

"Так, в населенном пункте Высокое Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь. Медицинские услуги предоставляются исключительно российским военнослужащим, – сказано в сообщении. – По состоянию на 15 апреля на лечении находилось около 100 оккупантов с ранениями разной степени тяжести".

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.