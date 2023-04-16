Российские оккупанты за сутки нанесли 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по Запорожью, Камышевахе и Снигиревке – Генштаб ВСУ

Об этом 16 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Противник нанес 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка Николаевской области", – сказано в сообщении.
Кроме того, оккупанты нанесли 28 авиационных ударов по территории Украины и совершили четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
"Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура, – говорится в сообщении. – Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".
16 апреля в 2.20 российские оккупанты обстреляли Снигиревскую общину из ЗРК С-300, сообщали в ОВА. В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. В Снигиревке в результате ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома, указали в ОВА.
Также в ночь на 16 апреля оккупанты совершили массированный обстрел Запорожья и Запорожской области, отмечали в ОВА.