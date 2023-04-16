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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки нанесли 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по Запорожью, Камышевахе и Снигиревке – Генштаб ВСУ

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Оккупанты обстреляли Снигиревскую общину из ЗРК С-300 в ночь на 16 апреля, указали в ОВА
Оккупанты обстреляли Снигиревскую общину из ЗРК С-300 в ночь на 16 апреля, указали в ОВА
Фото: Поліція Миколаївської області / Facebook

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки выпустили более 20 ракет по населенным пунктам Запорожской и Николаевской областей.

Об этом 16 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник нанес 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка Николаевской области", – сказано в сообщении.

Кроме того, оккупанты нанесли 28 авиационных ударов по территории Украины и совершили четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура, – говорится в сообщении. – Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid037q8RHnbbEjr5u32B9YhqGHnaeriiCiqHYMYvj4Rhn3D2cTL1ztwYHBD5HETDfQ4yl

Контекст:

16 апреля в 2.20 российские оккупанты обстреляли Снигиревскую общину из ЗРК С-300, сообщали в ОВА. В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. В Снигиревке в результате ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома, указали в ОВА.

Также в ночь на 16 апреля оккупанты совершили массированный обстрел Запорожья и Запорожской области, отмечали в ОВА.

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