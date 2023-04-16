В Запорожской области было более 100 российских обстрелов за сутки. Разрушена церковь, есть пострадавшие – ОВА

По данным ОВА, разрушения гражданских объектов зафиксированы в Степногорске, Орехове, Гуляйполе, Зализничном и еще в 15 населенных пунктах области.
"В Запорожье ночью, к счастью, никто не пострадал. Враг попал двумя ракетами в зеленую зону в одном из районов города: повреждены припаркованные автомобили, коммуникации и сооружения", – рассказал Малашко.
Он добавил, что еще две ракеты в Запорожье попали на открытую территорию рядом с гостинично-развлекательным комплексом, стоящие рядом жилые дома также получили незначительные повреждения.
"В Камышевахе пострадал склад с топливными брикетами, к счастью, весной в них насущной нужды нет. Еще одна ракета попала возле местной церкви. Взрывной волной повреждены здания и дома вокруг", – написал глава ОВА.
Малашко уточнил, что двое жителей Камышевахи пострадали в результате российского удара. Мужчине на месте оказали помощь, а женщина доставлена в больницу.
Утром 16 апреля Малашко сообщал, что в Запорожье оккупанты нанесли удар по зеленой зоне, а в Камышевахе пострадала церковь, в которой этой ночью не проводилась пасхальная служба. По данным "Громадського радіо", российская армия в Камышевахе ударила по храму Архистратига Божьего Михаила.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.