В Запорожской области было более 100 российских обстрелов за сутки. Разрушена церковь, есть пострадавшие – ОВА

Церковь в Камышевахе в ночь на Пасху разрушена ракетным ударом российских оккупантов Фото: Юрій Малашко / Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

По данным ОВА, разрушения гражданских объектов зафиксированы в Степногорске, Орехове, Гуляйполе, Зализничном и еще в 15 населенных пунктах области.

"В Запорожье ночью, к счастью, никто не пострадал. Враг попал двумя ракетами в зеленую зону в одном из районов города: повреждены припаркованные автомобили, коммуникации и сооружения", – рассказал Малашко.

Он добавил, что еще две ракеты в Запорожье попали на открытую территорию рядом с гостинично-развлекательным комплексом, стоящие рядом жилые дома также получили незначительные повреждения.

"В Камышевахе пострадал склад с топливными брикетами, к счастью, весной в них насущной нужды нет. Еще одна ракета попала возле местной церкви. Взрывной волной повреждены здания и дома вокруг", – написал глава ОВА.

Малашко уточнил, что двое жителей Камышевахи пострадали в результате российского удара. Мужчине на месте оказали помощь, а женщина доставлена в больницу.

Утром 16 апреля Малашко сообщал, что в Запорожье оккупанты нанесли удар по зеленой зоне, а в Камышевахе пострадала церковь, в которой этой ночью не проводилась пасхальная служба. По данным "Громадського радіо", российская армия в Камышевахе ударила по храму Архистратига Божьего Михаила.