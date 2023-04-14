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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области – ОВА

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Запорожская ОВА получила 18 сообщений о разрушениях в области за сутки
Запорожская ОВА получила 18 сообщений о разрушениях в области за сутки
Фото: zp.npu.gov.ua (архив)

Российским обстрелам и авиаударам 13 апреля подверглись 17 населенных пунктов Запорожской области, сообщил 14 апреля в Telegram глава ОВА Юрий Малашко.

"Несокрушимый Запорожский край крепко держит оборону уже 415-е сутки. За минувшие сутки враг нанес 81 удар на линии разграничения, один ракетный, семь авиационных, 68 артиллерийских обстрелов, три атаки с применением БПЛА и две – из РСЗО", – сказано в сообщении.

Малашко уточнил, что оккупанты обстреляли Малиновку, Малую Токмачку, Преображенку, Железнодорожное и еще 14 городов и сел Запорожской области.

"К счастью, люди не пострадали. В настоящее время поступило 18 сообщений о разрушениях", – рассказал глава ОВА.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

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