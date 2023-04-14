Российские оккупанты за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области – ОВА

"Несокрушимый Запорожский край крепко держит оборону уже 415-е сутки. За минувшие сутки враг нанес 81 удар на линии разграничения, один ракетный, семь авиационных, 68 артиллерийских обстрелов, три атаки с применением БПЛА и две – из РСЗО", – сказано в сообщении.
Малашко уточнил, что оккупанты обстреляли Малиновку, Малую Токмачку, Преображенку, Железнодорожное и еще 14 городов и сел Запорожской области.
"К счастью, люди не пострадали. В настоящее время поступило 18 сообщений о разрушениях", – рассказал глава ОВА.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.