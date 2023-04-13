Оккупанты обстреляли Орехов, есть попадания по частному сектору, многоэтажкам и фабрике – ОВА

"Три авиаудара нанес враг по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове. Специалисты работают на месте попаданий и ликвидируют последствия вражеской атаки. В настоящее время устанавливаются масштабы разрушений", – говорится в сообщении.
По словам Малашко, информация о пострадавших не поступала.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.