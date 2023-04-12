Оккупанты за сутки 36 раз обстреляли Запорожскую область из артиллерии и нанесли два авиаудара – ОВА

"Террористические войска России продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения. Под ударом оказались Камышеваха, Каменское, Малая Токмачка, Железнодорожное, Малиновка и еще 12 населенных пунктов. Два авиаудара, одна атака БПЛА, два удара с применением РСЗО и 36 артиллерийских обстрелов за сутки", – сообщил глава ОВА.

В ОВА добавили, что пострадавших в результате обстрелов оккупантов 10 апреля не было.