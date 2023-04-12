Оккупанты за сутки 36 раз обстреляли Запорожскую область из артиллерии и нанесли два авиаудара – ОВА

"Террористические войска России продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения. Под ударом оказались Камышеваха, Каменское, Малая Токмачка, Железнодорожное, Малиновка и еще 12 населенных пунктов. Два авиаудара, одна атака БПЛА, два удара с применением РСЗО и 36 артиллерийских обстрелов за сутки", – сообщил глава ОВА.
В ОВА добавили, что пострадавших в результате обстрелов оккупантов 10 апреля не было.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.