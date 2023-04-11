Оккупанты нанесли авиаудары по Орехову и Гуляйполю – Запорожская ОВА

"По две управляемые ракеты запущены российской авиацией по гражданскому сектору в Орехове и Гуляйполе, а также атаковали артиллерийскими снарядами Степногорск", – сообщил он.

Малашко отметил, что пострадавших нет.

Как уточнил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак, авиаудары россияне нанесли с самолетов Су-35.