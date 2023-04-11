Оккупанты нанесли авиаудары по Орехову и Гуляйполю – Запорожская ОВА

"По две управляемые ракеты запущены российской авиацией по гражданскому сектору в Орехове и Гуляйполе, а также атаковали артиллерийскими снарядами Степногорск", – сообщил он.
Малашко отметил, что пострадавших нет.
Как уточнил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак, авиаудары россияне нанесли с самолетов Су-35.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.