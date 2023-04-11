ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты активно готовятся к обороне, прибыло подкрепление военных – Федоров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Федоров рассказал, как оккупанты сооружают укрепления
Федоров рассказал, как оккупанты сооружают укрепления
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

На территории временно оккупированной Запорожской области продолжается милитаризация, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона 11 апреля, видео он опубликовал в Telegram.

Федоров рассказал, что от запорожской линии фронта до Мелитополя оккупанты устроили как минимум три линии обороны, а в некоторых местах – четыре. Некоторые бетонные, часть оборудована древесиной, а часть просто выкопали в земле и оставили как есть, сказал он.

Три недели назад начато строительство очередной линии укреплений, в частности на границе Запорожской и Донецкой областей, а также на границе с Херсонской областью. Еще одну линию строят в 5 км от Мелитополя и на пути из Мелитополя в Крым. При этом вырубают Мелитопольское лесничество, а деревья везут на фортификационные укрепления, рассказал Федоров.

"Таким образом, есть тенденция, что оккупанты готовятся к обороне города. Роют как кроты, но зарывать их, наверное, там и будем", – сказал он.

По словам Федорова, наблюдается прибытие на оккупированную территорию очередной партии российских войск. В Кирилловку заехали вагнеровцы, в Мелитополе оккупанты заселили очередное здание – общежитие, откуда выселили переселенцев, в Токмаке новый заезд кавказцев, рассказал он.

Как следствие, усилились фильтрационные меры и контроль местного населения, заявил Федоров. Россияне усиливают раздачу паспортов РФ и отбирают украинские документы. Также усложнили проезд через блокпосты – в Токмаке требуют паспорт РФ или доказательства того, что заявка на получение подана. Участились обыски – оккупанты проверяют жилье и останавливают людей прямо на улицах, сказал он. При этом если ранее оккупанты переодевались в гражданское и следили за людьми, то теперь они, наоборот, оделись в форму, бронежилеты и ходят с автоматами, отметил Федоров.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Бердянск.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Мелитополь, Запорожская область, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
Галина ГРИШИНА
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру в микрошортах и миниатюрном топе
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру в микрошортах и миниатюрном топе
  Stasya выпустила новую песню после дебютного трека "Світ ловив". Видео
  Stasya выпустила новую песню после дебютного трека "Світ ловив". Видео
Галина ГРИШИНА
"Нарушает королевскую традицию". Принцесса Уэльская Кэтрин впервые за годы замужества появилась на публике с красным маникюром. Фото
"Нарушает королевскую традицию". Принцесса Уэльская Кэтрин впервые за годы замужества появилась на публике с красным маникюром. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай
Галина ГРИШИНА
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
"Нестареющая красавица в крошечном бикини". 57-летняя Херли выложила в сеть новые пляжные снимки
"Нестареющая красавица в крошечном бикини". 57-летняя Херли выложила в сеть новые пляжные снимки
Галина ГРИШИНА
Названа культура, соседство с которой позволит собирать хороший урожай огурцов до самой осени
Названа культура, соседство с которой позволит собирать хороший урожай огурцов до самой осени
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль заселфилась в корсете и облегающих брюках. Фото
Тина Кароль заселфилась в корсете и облегающих брюках. Фото
Бойфрендом экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой оказался советник Зеленского – СМИ
Бойфрендом экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой оказался советник Зеленского – СМИ
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за орхидеями, чтобы они часто цвели
Как ухаживать за орхидеями, чтобы они часто цвели
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем (111684)
2
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (42410) G
3
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (34325)
4
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (33442)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (29611)
6
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (28193)
7
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (23333)
8
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (23023) Актуально
 
 
 
 