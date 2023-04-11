В Запорожской области оккупанты активно готовятся к обороне, прибыло подкрепление военных – Федоров

Федоров рассказал, что от запорожской линии фронта до Мелитополя оккупанты устроили как минимум три линии обороны, а в некоторых местах – четыре. Некоторые бетонные, часть оборудована древесиной, а часть просто выкопали в земле и оставили как есть, сказал он.

Три недели назад начато строительство очередной линии укреплений, в частности на границе Запорожской и Донецкой областей, а также на границе с Херсонской областью. Еще одну линию строят в 5 км от Мелитополя и на пути из Мелитополя в Крым. При этом вырубают Мелитопольское лесничество, а деревья везут на фортификационные укрепления, рассказал Федоров.

"Таким образом, есть тенденция, что оккупанты готовятся к обороне города. Роют как кроты, но зарывать их, наверное, там и будем", – сказал он.

По словам Федорова, наблюдается прибытие на оккупированную территорию очередной партии российских войск. В Кирилловку заехали вагнеровцы, в Мелитополе оккупанты заселили очередное здание – общежитие, откуда выселили переселенцев, в Токмаке новый заезд кавказцев, рассказал он.

Как следствие, усилились фильтрационные меры и контроль местного населения, заявил Федоров. Россияне усиливают раздачу паспортов РФ и отбирают украинские документы. Также усложнили проезд через блокпосты – в Токмаке требуют паспорт РФ или доказательства того, что заявка на получение подана. Участились обыски – оккупанты проверяют жилье и останавливают людей прямо на улицах, сказал он. При этом если ранее оккупанты переодевались в гражданское и следили за людьми, то теперь они, наоборот, оделись в форму, бронежилеты и ходят с автоматами, отметил Федоров.