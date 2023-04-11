В результате авиаудара оккупантов по Орехову ранен местный житель – полиция

Российские оккупанты 11 апреля в очередной раз нанесли массированный авиаудар по Орехову, отметили в полиции Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Запорожской области.

"Российские преступники в очередной раз нанесли массированный авиационный удар по городу Орехов Пологовского района. Одна из сброшенных бомб попала в местное учебное заведение, взрывной волной повреждены близлежащие домовладения, – сказано в сообщении. – В этот момент в своем дворе возился по хозяйству 56-летний местный житель. В результате мощного взрыва мужчина получил открытое осколочное ранение живота и травмы нижних и верхних конечностей".

Отмечается, что полицейские оказали раненому неотложную медпомощь и доставили его в ближайшее лечебное учреждение.