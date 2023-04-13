Оккупанты за сутки обстреляли 19 населенных пунктов Запорожской области – ОВА

Войска РФ обстреливали Пологовский и Васильевский районы.

"Враг трижды атаковал с самолетев, один раз ударил из реактивных систем залпового огня, совершил 13 атак с применением БПЛА и 44 артиллерийских обстрела. Повреждены жилые дома и квартиры", – говорится в сообщении.

Мирные жители из-за обстрелов не пострадали, добавили в пресс-службе.