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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки обстреляли 19 населенных пунктов Запорожской области – ОВА

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Оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область
Оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область
Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

Российские оккупанты 12 апреля обстреляли 19 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба главы областной военной администрации Юрия Малашко в Telegram.

Войска РФ обстреливали Пологовский и Васильевский районы.

"Враг трижды атаковал с самолетев, один раз ударил из реактивных систем залпового огня, совершил 13 атак с применением БПЛА и 44 артиллерийских обстрела. Повреждены жилые дома и квартиры", – говорится в сообщении.

Мирные жители из-за обстрелов не пострадали, добавили в пресс-службе.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, Юрий Малашко
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