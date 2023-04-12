Россия построила в оккупированной Запорожской области три линии обороны длиной 120 км – британская разведка

За подготовку фортификационных сооружений в этом районе, скорее всего, отвечает Южная группировка войск России (ЮГВ), сказано в сводке.

По опубликованным британской разведкой данным, сейчас уже достроены три линии вдоль примерно 120 км на этом направлении.

(2/5) Russia has now completed three layers of defensive zones across approximately 120km of this sector. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 12, 2023

Оборонительные линии состоят из самой первой, с передовыми боевыми позициями, и еще двух зон с почти сплошными, более сложными заграждениями, выяснили в британской разведке. Они расположены примерно в 10-20 км позади друг друга.

(3/5) These consist of a front line of forward combat positions, and then two zones of nearly continuous, more elaborate defences. Each zone is approximately 10-20km behind the one in front. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 12, 2023

В британском военном ведомстве отмечают, что Россия, вероятно, приложила значительные усилия для возведения этих оборонительных сооружений, потому что убеждена, что Украина рассматривает возможность атаки на Мелитополь Запорожской области.

"Оборона потенциально может стать серьезным препятствием, но ее полезность почти полностью зависит от ее поддержки достаточным количеством артиллерии и личного состава. Остается неясным, может ли ЮГВ в настоящее время собрать эти ресурсы", – резюмируют в минобороны Великобритании.

(5/5) The defences have the potential to be formidable obstacles, but their utility almost entirely depends on them being supported by sufficient artillery and personnel. It remains unclear if the SGF can currently muster these resources. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 12, 2023