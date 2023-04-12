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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия построила в оккупированной Запорожской области три линии обороны длиной 120 км – британская разведка

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Оккупанты готовятся к украинскому контрнаступлению в Запорожской области
Оккупанты готовятся к украинскому контрнаступлению в Запорожской области
Фото: Настоящий Гладков / Telegram (иллюстративное)

В последние недели Россия продолжает обустраивать оборонительную линию в Запорожской области на юге Украины. Об этом сообщило 12 апреля в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

За подготовку фортификационных сооружений в этом районе, скорее всего, отвечает Южная группировка войск России (ЮГВ), сказано в сводке.

По опубликованным британской разведкой данным, сейчас уже достроены три линии вдоль примерно 120 км на этом направлении.

Оборонительные линии состоят из самой первой, с передовыми боевыми позициями, и еще двух зон с почти сплошными, более сложными заграждениями, выяснили в британской разведке. Они расположены примерно в 10-20 км позади друг друга.

В британском военном ведомстве отмечают, что Россия, вероятно, приложила значительные усилия для возведения этих оборонительных сооружений, потому что убеждена, что Украина рассматривает возможность атаки на Мелитополь Запорожской области.

"Оборона потенциально может стать серьезным препятствием, но ее полезность почти полностью зависит от ее поддержки достаточным количеством артиллерии и личного состава. Остается неясным, может ли ЮГВ в настоящее время собрать эти ресурсы", – резюмируют в минобороны Великобритании.

Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не больше четырех-пяти человек на планете".

Оккупанты копают траншеи и устраивают минные поля на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской областей и Крыма, готовясь к активной обороне во время украинского контрнаступления, которое, как они ожидают, состоится на юге Украины.

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