Оккупанты снова обстреляли Орехов и Гуляйполе Запорожской области, пострадал частный сектор – ОВА

В результате обстрела российских оккупантов по Орехову и Гуляйполю пострадали инфраструктура предприятия и частный сектор, отметили в Запорожской ОВА Фото: Юрій Малашко / Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко.

"Снова враг бьет по многострадальным городам – Орехов и Гуляйполе в огне. Пострадали инфраструктура предприятия и частный сектор", – написал руководитель ОВА.

Накануне, 11 апреля, оккупанты нанесли авиаудары по Орехову и Гуляйполю, отмечал Малашко.