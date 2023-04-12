Оккупанты снова обстреляли Орехов и Гуляйполе Запорожской области, пострадал частный сектор – ОВА

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко.
"Снова враг бьет по многострадальным городам – Орехов и Гуляйполе в огне. Пострадали инфраструктура предприятия и частный сектор", – написал руководитель ОВА.
Накануне, 11 апреля, оккупанты нанесли авиаудары по Орехову и Гуляйполю, отмечал Малашко.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.