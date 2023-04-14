Оккупанты разбомбили спортшколу в Орехове – Ермак

"Запорожская область. Самолеты Су-35 россиян нанесли авиационные удары по населенному пункту Орехов. Повреждены частные дома и здание ДЮСШ", – написал Ермак.

Оккупанты бомбят и обстреливают Орехов практически каждый день. Так, 13 апреля Запорожская ОВА сообщала о трех авиаударах по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове. 12 апреля российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Орехов и Гуляйполе Запорожской области, писал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. 11 апреля оккупанты также нанесли авиаудары по Орехову и Гуляйполю, отмечал Малашко.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.