Оккупанты 55 раз за сутки обстреляли Запорожскую область

В ОВА подсчитали, что за минувшие сутки оккупанты совершили 55 артиллерийских обстрелов, четыре авиационных удара, одну атаку с БПЛА и одну из РСЗО.
"Враг гнал по жилому сектору: снова крушил частные дома, квартиры, автомобили, объекты социальной инфраструктуры. В настоящее время зафиксировано 16 сообщений о разрушении. К счастью, люди не пострадали", – подытожил Малашко.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.