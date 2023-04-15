Оккупанты 55 раз за сутки обстреляли Запорожскую область

Запорожская ОВА получила 16 сообщений за сутки о разрушениях в результате российских обстрелов Фото: zp.npu.gov.ua

В ОВА подсчитали, что за минувшие сутки оккупанты совершили 55 артиллерийских обстрелов, четыре авиационных удара, одну атаку с БПЛА и одну из РСЗО.

"Враг гнал по жилому сектору: снова крушил частные дома, квартиры, автомобили, объекты социальной инфраструктуры. В настоящее время зафиксировано 16 сообщений о разрушении. К счастью, люди не пострадали", – подытожил Малашко.