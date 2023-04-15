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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 55 раз за сутки обстреляли Запорожскую область

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Запорожская ОВА получила 16 сообщений за сутки о разрушениях в результате российских обстрелов
Запорожская ОВА получила 16 сообщений за сутки о разрушениях в результате российских обстрелов
Фото: zp.npu.gov.ua

Российским обстрелам и авиаударам 14 апреля подверглись 15 населенных пунктов около линии фронта в Запорожской области, сообщил 15 апреля в Telegram глава ОВА Юрий Малашко.

В ОВА подсчитали, что за минувшие сутки оккупанты совершили 55 артиллерийских обстрелов, четыре авиационных удара, одну атаку с БПЛА и одну из РСЗО.

"Враг гнал по жилому сектору: снова крушил частные дома, квартиры, автомобили, объекты социальной инфраструктуры. В настоящее время зафиксировано 16 сообщений о разрушении. К счастью, люди не пострадали", – подытожил Малашко.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, оккупация, авиация, Запорожская область, РСЗО, артиллерия, Запорожская ОГА, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, авиаудар, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты, деоккупация, Юрий Малашко
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