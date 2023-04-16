"Ничего святого". Оккупанты на Пасху устроили массированную атаку на Запорожье и область, повредили храм – ОВА

"Ничего святого, даже в ночь Воскресения Христова. Враг совершил массированную атаку. В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Разрушения получили и здания рядом", – написал глава ОВА.
В областном центре, по данным Малашко, оккупанты попали в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.