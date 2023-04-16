"Ничего святого". Оккупанты на Пасху устроили массированную атаку на Запорожье и область, повредили храм – ОВА

"Ничего святого, даже в ночь Воскресения Христова. Враг совершил массированную атаку. В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Разрушения получили и здания рядом", – написал глава ОВА.

В областном центре, по данным Малашко, оккупанты попали в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются.