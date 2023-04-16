Оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по Снигиревке, погибли парень и девушка. Прокуратура показала последствия российской атаки. Фото

"Вражеские снаряды попали по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры", – сказано в сообщении.

В ОГПУ отметили, что в результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. На месте российских прилетов работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, криминалисты и взрывотехники

Сообщается, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что Снигиревская община подверглась российской ракетной атаке 16 апреля в 2.20 (по данным ОГПУ – в 2.10). По данным ОВА, в общине повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие. В самой Снигиревке в результате ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.