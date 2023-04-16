Оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по Снигиревке, погибли парень и девушка. Прокуратура показала последствия российской атаки. Фото

"Вражеские снаряды попали по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры", – сказано в сообщении.
В ОГПУ отметили, что в результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. На месте российских прилетов работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, криминалисты и взрывотехники
Сообщается, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что Снигиревская община подверглась российской ракетной атаке 16 апреля в 2.20 (по данным ОГПУ – в 2.10). По данным ОВА, в общине повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие. В самой Снигиревке в результате ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.