Оккупанты пять раз за сутки обстреляли Очаков, повреждены объекты инфраструктуры – ОВА

В результате вражеских обстрелов Очакова никто не пострадал Фото: depositphotos.com

"Вчера, 14 апреля, в 8.28, 12.35, 14.31, 15.17, 17.12 враг совершал артиллерийские обстрелы с применением РСЗО и тяжелой артиллерии по Очакову, акватории и побережью Очаковской общины. Есть повреждения объектов инфраструктуры", – написал Ким.

Он отметил, что в результате вражеских обстрелов никто не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.