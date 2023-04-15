Оккупанты пять раз за сутки обстреляли Очаков, повреждены объекты инфраструктуры – ОВА

"Вчера, 14 апреля, в 8.28, 12.35, 14.31, 15.17, 17.12 враг совершал артиллерийские обстрелы с применением РСЗО и тяжелой артиллерии по Очакову, акватории и побережью Очаковской общины. Есть повреждения объектов инфраструктуры", – написал Ким.
Он отметил, что в результате вражеских обстрелов никто не пострадал.
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.