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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пять раз за сутки обстреляли Очаков, повреждены объекты инфраструктуры – ОВА

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В результате вражеских обстрелов Очакова никто не пострадал
В результате вражеских обстрелов Очакова никто не пострадал
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты за минувшие сутки пять раз обстреляли Очаков Николаевской области. Об этом 15 апреля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 14 апреля, в 8.28, 12.35, 14.31, 15.17, 17.12 враг совершал артиллерийские обстрелы с применением РСЗО и тяжелой артиллерии по Очакову, акватории и побережью Очаковской общины. Есть повреждения объектов инфраструктуры", – написал Ким.

Он отметил, что в результате вражеских обстрелов никто не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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