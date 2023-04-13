Оккупанты из РСЗО обстреляли Очаков – ОВА

"Вчера, 12 апреля, в 22.18 враг наносил удары из реактивных систем залпового огня по Очакову Очаковской общины. Информация о повреждениях уточняется", – написал Ким.

В результате атаки со стороны российских захватчиков мирные жители не пострадали.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – отметил глава ОВА.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.