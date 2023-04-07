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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Очаков, ранены два человека

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По данным Кима, ранены двое, один в тяжелом состоянии
По данным Кима, ранены двое, один в тяжелом состоянии
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские войска утром 7 апреля обстреляли из артиллерии и минометов Очаковскую общину Николаевской области. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Виталий Ким.

По его информации, в 4.54 и 5.00 враг устроил артиллерийский и минометный обстрелы по городу Очакову и акватории Очаковской общины. 

"В результате повреждены жилые дома, магазины, гражданская инфраструктура города. Два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Также в результате обстрела произошло два пожара, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Последствия повреждений дополнительно уточняются", – написал он.

Ким также сообщил, что в 5.20 враг наносил артиллерийские удары по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

В городе Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Теги: раненые, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким
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