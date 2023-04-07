Оккупанты обстреляли Очаков, ранены два человека

По данным Кима, ранены двое, один в тяжелом состоянии Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

По его информации, в 4.54 и 5.00 враг устроил артиллерийский и минометный обстрелы по городу Очакову и акватории Очаковской общины.

"В результате повреждены жилые дома, магазины, гражданская инфраструктура города. Два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Также в результате обстрела произошло два пожара, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Последствия повреждений дополнительно уточняются", – написал он.

Ким также сообщил, что в 5.20 враг наносил артиллерийские удары по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

В городе Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.