Оккупанты обстреляли Очаков, ранены два человека

По его информации, в 4.54 и 5.00 враг устроил артиллерийский и минометный обстрелы по городу Очакову и акватории Очаковской общины.
"В результате повреждены жилые дома, магазины, гражданская инфраструктура города. Два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Также в результате обстрела произошло два пожара, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Последствия повреждений дополнительно уточняются", – написал он.
Ким также сообщил, что в 5.20 враг наносил артиллерийские удары по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.
В городе Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.