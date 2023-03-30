Оккупанты обстреляли береговую линию Очаковской общины – Ким

"Сегодня ночью, 30 марта, в 1.10 враг производил минометные обстрелы по береговой линии Очаковской общины (Николаевского района). Пострадавших нет", – написал Ким.

Глава ОВА добавил, что в Первомайском, Вознесенском, Баштанском районах и Николаеве день и ночь прошли относительно спокойно.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.