Оккупанты обстреляли две общины Николаевской области – Ким

"Вчера, 18 марта, в 13.12, 15.14, 17.22, 18.36, 20.31 из минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал акваторию Очаковской общины. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет", – написал Ким.
Помимо этого, в 20.33 из ствольной артиллерии враг ударил в направлении Куцурубской общины. Там также обошлось без пострадавших.
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.