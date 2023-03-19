Оккупанты обстреляли две общины Николаевской области – Ким

"Вчера, 18 марта, в 13.12, 15.14, 17.22, 18.36, 20.31 из минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал акваторию Очаковской общины. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет", – написал Ким.

Помимо этого, в 20.33 из ствольной артиллерии враг ударил в направлении Куцурубской общины. Там также обошлось без пострадавших.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.