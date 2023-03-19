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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли две общины Николаевской области – Ким

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Враг обстреливал акваторию Очаковской общины
Враг обстреливал акваторию Очаковской общины
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли две общины Николаевской области. Об этом в Telegram 19 марта сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 18 марта, в 13.12, 15.14, 17.22, 18.36, 20.31 из минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал акваторию Очаковской общины. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет", – написал Ким.

Помимо этого, в 20.33 из ствольной артиллерии враг ударил в направлении Куцурубской общины. Там также обошлось без пострадавших.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты, Куцуруб
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