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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью обстреляли Очаков, разрушены жилые дома, повреждено газо- и электроснабжение – Ким

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Ким отметил, что в результате обстрелов со стороны российских захватчиков никто не пострадал
Ким отметил, что в результате обстрелов со стороны российских захватчиков никто не пострадал
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Очаков Николаевской области. Об этом 12 апреля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью, 12 апреля, с 0.00 враг наносил артиллерийские удары по городу Очаков Очаковской общины. В результате разрушены и повреждены жилые дома. Также повреждения получили автомобили, сети интернет, газо- и электроснабжение", – подчеркнул глава ОВА.

Он отметил, что в результате обстрелов со стороны российских захватчиков никто не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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