Россияне ночью обстреляли Очаков, разрушены жилые дома, повреждено газо- и электроснабжение – Ким

Ким отметил, что в результате обстрелов со стороны российских захватчиков никто не пострадал Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

"Ночью, 12 апреля, с 0.00 враг наносил артиллерийские удары по городу Очаков Очаковской общины. В результате разрушены и повреждены жилые дома. Также повреждения получили автомобили, сети интернет, газо- и электроснабжение", – подчеркнул глава ОВА.

Он отметил, что в результате обстрелов со стороны российских захватчиков никто не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.