Россияне ночью обстреляли Очаков, разрушены жилые дома, повреждено газо- и электроснабжение – Ким

"Ночью, 12 апреля, с 0.00 враг наносил артиллерийские удары по городу Очаков Очаковской общины. В результате разрушены и повреждены жилые дома. Также повреждения получили автомобили, сети интернет, газо- и электроснабжение", – подчеркнул глава ОВА.
Он отметил, что в результате обстрелов со стороны российских захватчиков никто не пострадал.
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.