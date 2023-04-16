Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область из С-300, погибли двое подростков – Ким

В Снигиревке разрушены несколько объектов в результате российского обстрела Фото: Наш Край Снигиревка / Facebook (иллюстративное)

"Сегодня ночью, 16 апреля, в 2.20 вражеским ракетным обстрелам подверглась Снигиревская община. Предварительно – зенитные ракетные системы С-300. В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения", – написал Ким.

По данным ОВА, повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.

Ким также сообщил, что в городе Снигиревка в результате ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.

"По предварительной информации, [в Снигиревке] без пострадавших", – добавил глава ОВА.

Кроме того, 15 апреля в 10.00 оккупанты обстреляли населенный пункт Гороховской общины Баштанского района: Ким отметил, что в результате повреждены здания детского сада и клуба, пострадавших нет.