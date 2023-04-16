Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область из С-300, погибли двое подростков – Ким

"Сегодня ночью, 16 апреля, в 2.20 вражеским ракетным обстрелам подверглась Снигиревская община. Предварительно – зенитные ракетные системы С-300. В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения", – написал Ким.
По данным ОВА, повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.
Ким также сообщил, что в городе Снигиревка в результате ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.
"По предварительной информации, [в Снигиревке] без пострадавших", – добавил глава ОВА.
Кроме того, 15 апреля в 10.00 оккупанты обстреляли населенный пункт Гороховской общины Баштанского района: Ким отметил, что в результате повреждены здания детского сада и клуба, пострадавших нет.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.