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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты несколько раз обстреливали Очаковскую и Куцурубскую общины – Николаевская ОВА

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Ким сообщил, что утром оккупанты из РСЗО обстреляли Куцурубскую общину
Ким сообщил, что утром оккупанты из РСЗО обстреляли Куцурубскую общину
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские войска 10-го и 11 апреля продолжили обстреливать Николаевскую область. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

10 апреля россияне обстреливали Очаковскую и Куцурубскую общины.

"В 11.30, 12.44 и 15.26 враг совершал минометные и артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Также вчера, 10 апреля, в 13.47 враг обстреливал из реактивных систем залпового огня населенные пункты Куцурубской общины. Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.

Утром 11 апреля в 5.48 россияне стреляли из реактивной системы залпового огня "Град" в направлении населенного пункта в Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким
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