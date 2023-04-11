Оккупанты несколько раз обстреливали Очаковскую и Куцурубскую общины – Николаевская ОВА

10 апреля россияне обстреливали Очаковскую и Куцурубскую общины.

"В 11.30, 12.44 и 15.26 враг совершал минометные и артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Также вчера, 10 апреля, в 13.47 враг обстреливал из реактивных систем залпового огня населенные пункты Куцурубской общины. Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.

Утром 11 апреля в 5.48 россияне стреляли из реактивной системы залпового огня "Град" в направлении населенного пункта в Куцурубской общины. Пострадавших нет.