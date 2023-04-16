Генштаб ВСУ: На Пасху украинские защитники отразили более 45 атак российских оккупантов

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 16 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что россияне несут значительные потери, однако не отказываются от своих планов по оккупации территории Украины.

"[Враг] активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию по указанным направлениям. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка [Донецкой области]. В течение суток на указанных участках фронта нашими защитниками отражено более 45 атак противника", – сказано в сообщении.

Так, на лиманском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе севернее Григоровки и возле Спорного, указали в Генштабе ВСУ.

"На бахмутском направлении… не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаки в районах населенных пунктов Хромово и Ивановское, успеха не имел, – говорится в сообщении. – На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения… На марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки".

В то же время на шахтерском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, а на запорожском и херсонском – продолжают вести оборонные действия, рассказали украинские военные.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. На территории данной страны продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск Вооруженных сил РФ. В приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей содержатся определенные подразделения противника", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Кроме того, российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.