В Генштабе ВСУ рассказали о признаках потерь, которые оккупанты ежедневно несут в Украине

Оккупантов после учений на полигонах малыми группами отправляют на передовую, чтобы восполнить потери Фото: EPA

"Министром обороны Российской Федерации принято решение о переносе начала учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря", – сказано в сообщении.

Также отмечается уменьшение количества личного состава в подразделениях, прошедших обучение на российских полигонах. В Генштабе ВСУ это связывают с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для пополнения потерь боевых подразделений.

"Недавно в информационном пространстве появилось открытое письмо от террористической организации ЧВК "Вагнер" с таким себе "приглашением" в свои ряды добровольцев. Известно, что подразделения этой организации понесли большие потери во время наступления на Бахмут [Донецкой области]", – говорится в сводке Генштаба ВСУ.