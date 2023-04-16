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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе ВСУ рассказали о признаках потерь, которые оккупанты ежедневно несут в Украине

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Оккупантов после учений на полигонах малыми группами отправляют на передовую, чтобы восполнить потери
Оккупантов после учений на полигонах малыми группами отправляют на передовую, чтобы восполнить потери
Фото: EPA

Российские оккупанты ежедневно несут потери в развязанной ими войне против Украины, и украинские военные постоянно фиксируют различные признаки того, как это сказывается на российских вооруженных силах и незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщил 16 апреля в Facebook в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Министром обороны Российской Федерации принято решение о переносе начала учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря", – сказано в сообщении.

Также отмечается уменьшение количества личного состава в подразделениях, прошедших обучение на российских полигонах. В Генштабе ВСУ это связывают с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для пополнения потерь боевых подразделений.

"Недавно в информационном пространстве появилось открытое письмо от террористической организации ЧВК "Вагнер" с таким себе "приглашением" в свои ряды добровольцев. Известно, что подразделения этой организации понесли большие потери во время наступления на Бахмут [Донецкой области]", – говорится в сводке Генштаба ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0WBTL7u6jrEH8yTucMexaFAXRC8YqzwTKp13dbkYX5fcWzmQH6CpL8nB185kbTSrPl

Контекст:

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 182 070 человек личного состава убитыми, 3657 танков, 308 самолетов, 293 вертолета и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Генштаб ВСУ, министерство обороны РФ, мобилизация, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, российские военные, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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