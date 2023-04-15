ВСУ нанесли по врагу 12 результативных ударов за сутки, поражены РЛС, ЗРК, артиллерия – Генштаб

Артиллеристы и ракетчики ВСУ поразили семь целей, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

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