ВСУ нанесли по врагу 12 результативных ударов за сутки, поражены РЛС, ЗРК, артиллерия – Генштаб

"Авиация сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 181 550 человек личного состава.