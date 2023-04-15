В России активизировали агитацию для поддержки мобилизации, пропаганда использует листовки – Генштаб ВСУ

"Для восполнения потерь в живой силе Российская Федерация ведет кампанию по поддержке мобилизации. Для популяризации военной службы используются все доступные методы. Своим гражданам российское руководство обещает высокое денежное содержание и социальный пакет", – говорится в сообщении.
Генштаб ВСУ отметил, что в стране-оккупанте России для этих целей используют не только масс-медиа.
"Пропагандисты используют агитационные листовки соответствующего содержания в общественных местах. В последнее время отмечается активизация агитации в Воронеже", – объяснили украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 181 550 человек личного состава.
Для пополнения российских войск, вторгшихся в Украину, в РФ в 2022 году объявляли частичную мобилизацию. По разным данным, скрытая мобилизация оккупантами продолжается.
Захватчики мобилизуют на войну против Украины в том числе жителей оккупированной территории. В частности, 21 марта Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что в Крыму захватчики активно вербуют в ряды российской армии пожарных, спасателей и сотрудников пенитенциарной службы.