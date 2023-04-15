В России активизировали агитацию для поддержки мобилизации, пропаганда использует листовки – Генштаб ВСУ

Россияне потеряли в Украине более 180 тыс. человек личного состава, по данным Генштаба ВСУ Фото: ЕРА

"Для восполнения потерь в живой силе Российская Федерация ведет кампанию по поддержке мобилизации. Для популяризации военной службы используются все доступные методы. Своим гражданам российское руководство обещает высокое денежное содержание и социальный пакет", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ отметил, что в стране-оккупанте России для этих целей используют не только масс-медиа.

"Пропагандисты используют агитационные листовки соответствующего содержания в общественных местах. В последнее время отмечается активизация агитации в Воронеже", – объяснили украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)