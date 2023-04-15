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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России активизировали агитацию для поддержки мобилизации, пропаганда использует листовки – Генштаб ВСУ

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Россияне потеряли в Украине более 180 тыс. человек личного состава, по данным Генштаба ВСУ
Россияне потеряли в Украине более 180 тыс. человек личного состава, по данным Генштаба ВСУ
Фото: ЕРА

В России пытаются популяризовать службу в армии, чтобы восполнить потери в войне против Украины. Об этом проинформировал 15 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Для восполнения потерь в живой силе Российская Федерация ведет кампанию по поддержке мобилизации. Для популяризации военной службы используются все доступные методы. Своим гражданам российское руководство обещает высокое денежное содержание и социальный пакет", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ отметил, что в стране-оккупанте России для этих целей используют не только масс-медиа.

"Пропагандисты используют агитационные листовки соответствующего содержания в общественных местах. В последнее время отмечается активизация агитации в Воронеже", – объяснили украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VH2qUAHexbmSk27jJtdRWQHoPEPcvxX2V9r1XxUrFnu2vjx3nchcsCFUHuxUvicRl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 181 550 человек личного состава.

Для пополнения российских войск, вторгшихся в Украину, в РФ в 2022 году объявляли частичную мобилизацию. По разным данным, скрытая мобилизация оккупантами продолжается.

Захватчики мобилизуют на войну против Украины в том числе жителей оккупированной территории. В частности, 21 марта Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что в Крыму захватчики активно вербуют в ряды российской армии пожарных, спасателей и сотрудников пенитенциарной службы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, пропаганда, военные, мобилизация, Воронеж, агитация, война России против Украины, потери армии России
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