Украинские военные за сутки уничтожили четыре БПЛА оккупантов, один из них – дрон-камикадзе – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Наши защитники сбили четыре вражеских БПЛА (два – типа "Орлан-10", один разведывательный "Элерон" и один дрон-камикадзе "Ланцет")", – сказано в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток 16 апреля поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также склад горюче-смазочных материалов и два склады боеприпасов противника, указали в Генштабе ВСУ.