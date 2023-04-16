Украинские военные за сутки уничтожили четыре БПЛА оккупантов, один из них – дрон-камикадзе – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Наши защитники сбили четыре вражеских БПЛА (два – типа "Орлан-10", один разведывательный "Элерон" и один дрон-камикадзе "Ланцет")", – сказано в сообщении.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток 16 апреля поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также склад горюче-смазочных материалов и два склады боеприпасов противника, указали в Генштабе ВСУ.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 16 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 182 070 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 2339 БПЛА оперативно-тактического уровня.