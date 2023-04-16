Оккупанты пытаются вывезти из Бердянска похищенную кукурузу – Генштаб ВСУ

Об этом 16 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Так, в городе Бердянск Запорожской области, так называемая российская оккупационная власть пытается вывезти похищенную кукурузу, загружая ее на баржи", – сказано в сообщении.

В середине марта в Генштабе ВСУ сообщали, что Россия вывозит из Бердянска награбленное украинское зерно.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь.

По словам мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова, россияне собираются вывезти миллион тонн зерна из захваченной части Запорожской области.

По данным Офиса генпрокурора на начало августа 2022 года, российские оккупанты вывезли из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Николаевской областей в Крым более 650 тыс. тонн зерна. Затем его перевезли для продажи в Турцию, Сирию и Ливан.

В расследовании Associated Press и PBS, которое было опубликовано 3 октября, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия похитила украинского зерна на сумму $530 млн, и это минимальная цифра. По данным журналистов, к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна могут быть причастны турецкие власти.

Правоохранители установили некоторые корабли, которые вывозили зерно, и маршруты движения. На ряд российских судов в Украине наложен арест, их капитанам сообщили о подозрении.

По данным посла Украины в Ливане Игоря Осташа на август, всего в списке судов, перевозящих краденое зерно из Украины, 87 сухогрузов.

1 декабря The Wall Street Journal опубликовало расследование, согласно которому крупнейший российский зернотрейдер "Торговый дом "Риф" участвовал в отправке тысяч тонн украденного украинского зерна покупателям по всему миру. Иногда украденное украинское зерно смешивали с российским, чтобы еще больше скрыть происхождение груза. Компания отрицает свою причастность к хищениям зерна.

В марте 2023 года оккупанты объявили о скупке зерна и просто отобрали его у фермеров в Запорожской области, отмечали в Генштабе.