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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия за сутки нанесла 15 результативных ударов, уничтожен разведывательный БПЛА – Генштаб ВСУ

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Первый раз ВСУ сбили "Мерлин" летом 2022 года
Первый раз ВСУ сбили "Мерлин" летом 2022 года
Фото: defence-ua.com (архив)

Украинские летчики, артиллеристы и ракетчики поразили за сутки места расположения врага и его технику. Об этом проинформировал 17 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы противника, а также одну вражескую станцию радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные сбили вражеский разведывательный беспилотник типа "Мерлин".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ouT5L5hWGcgyiwxZrb1RHVg9XxG4EaMUSH9BoFf5BQYEJiMyZwwsjzjqcmJLgQQsl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 17 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 182 660 человек личного состава и 2347 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Defense Express отмечал, что первый случай уничтожения ВСУ российского экспериментального БПЛА "Мерлин-ВР" был в июне 2022 года, а официально показали его оккупанты в сентябре.

8 апреля 2023 года Генштаб ВСУ сообщал о сбитом российском "Мерлине" в районе Марьинки Донецкой области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, ракеты, потери армии России
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