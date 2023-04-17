Украинская армия за сутки нанесла 15 результативных ударов, уничтожен разведывательный БПЛА – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы противника, а также одну вражескую станцию радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные сбили вражеский разведывательный беспилотник типа "Мерлин".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 17 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 182 660 человек личного состава и 2347 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Defense Express отмечал, что первый случай уничтожения ВСУ российского экспериментального БПЛА "Мерлин-ВР" был в июне 2022 года, а официально показали его оккупанты в сентябре.

8 апреля 2023 года Генштаб ВСУ сообщал о сбитом российском "Мерлине" в районе Марьинки Донецкой области.