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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты перебросили на Донбасс новомобилизованных с низким морально-психологическим состоянием – Генштаб ВСУ

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По разным данным, скрытая мобилизация в РФ продолжается
По разным данным, скрытая мобилизация в РФ продолжается
Фото: ЕРА

В район Горловки Донецкой области российские оккупанты доставили группу новомобилизованных россиян. Об этом проинформировал 17 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Для пополнения собственных потерь в живой силе из состава резерва российских оккупационных войск в Зайцево Донецкой области прибыли около 200 недавно мобилизованных российских военнослужащих. Установлено, что из-за отсутствия четких указаний относительно их дальнейшего применения, малого срока индивидуальной и коллективной подготовки и неудовлетворительного уровня укомплектованности вещевым имуществом данные военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "новоявленные оккупанты всячески ищут повода избежать участия в боевых действиях".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ouT5L5hWGcgyiwxZrb1RHVg9XxG4EaMUSH9BoFf5BQYEJiMyZwwsjzjqcmJLgQQsl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 17 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 182 660 человек личного состава.

Контекст:

Для пополнения российских войск, вторгшихся в Украину, в РФ в 2022 году объявляли частичную мобилизацию. Официально объявляли о ее прекращении, но, по разным данным, скрытая мобилизация оккупантами продолжается.

Захватчики мобилизуют на войну против Украины в том числе жителей оккупированной территории. В частности, 21 марта Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что в Крыму захватчики активно вербуют в ряды российской армии пожарных, спасателей и сотрудников пенитенциарной службы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, мобилизация, Зайцево, война России против Украины, военнослужащий, российские оккупанты, россияне
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