Оккупанты перебросили на Донбасс новомобилизованных с низким морально-психологическим состоянием – Генштаб ВСУ

"Для пополнения собственных потерь в живой силе из состава резерва российских оккупационных войск в Зайцево Донецкой области прибыли около 200 недавно мобилизованных российских военнослужащих. Установлено, что из-за отсутствия четких указаний относительно их дальнейшего применения, малого срока индивидуальной и коллективной подготовки и неудовлетворительного уровня укомплектованности вещевым имуществом данные военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "новоявленные оккупанты всячески ищут повода избежать участия в боевых действиях".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 17 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 182 660 человек личного состава.