"Взять город любой ценой". Сырский заявил, что оккупанты авиаударами превращают Бахмут в руины

"Противник ведет наступательные действия в нескольких направлениях одновременно. Но на большинстве [направлений] вражеские действия безуспешны. Несмотря на высокую активность врага, нашим бойцам удается сдерживать его продвижение вперед и ощутимо тормозить его наступательные действия", – заявил Сырский.

Генерал отметил, что оккупанты несут значительные потери в результате действий ВСУ.

"Эпицентром боевых действий остается бахмутское направление. Там противник сосредотачивает наибольшие усилия и не оставляет цель взять город под контроль любой ценой. Враг увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов, превращая город в руину", – подчеркнул он.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ констатировал, что бои за Бахмут продолжаются, ситуация в настоящее время контролируемая.

"На лиманском направлении действия врага были безуспешны. Все его попытки провести наступательные действия разбились из-за стойкости наших позиций и мужества воинов", – добавил Сырский.