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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Взять город любой ценой". Сырский заявил, что оккупанты авиаударами превращают Бахмут в руины

Сырский отмечает активизацию российской артиллерии и авиации в Бахмуте
Сырский отмечает активизацию российской артиллерии и авиации в Бахмуте
Фото: Сирський / Telegram

Украинским военным удается сдерживать продвижение российских сил на бахмутском и лиманском направлениях. Об этом 18 апреля сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, которого цитирует 18 апреля в Telegram Military Media Center.

"Противник ведет наступательные действия в нескольких направлениях одновременно. Но на большинстве  [направлений] вражеские действия безуспешны. Несмотря на высокую активность врага, нашим бойцам удается сдерживать его продвижение вперед и ощутимо тормозить его наступательные действия", – заявил Сырский.

Генерал отметил, что оккупанты несут значительные потери в результате действий ВСУ.

"Эпицентром боевых действий остается бахмутское направление. Там противник сосредотачивает наибольшие усилия и не оставляет цель взять город под контроль любой ценой. Враг увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов, превращая город в руину", – подчеркнул он.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ констатировал, что бои за Бахмут продолжаются, ситуация в настоящее время контролируемая.

"На лиманском направлении действия врага были безуспешны. Все его попытки провести наступательные действия разбились из-за стойкости наших позиций и мужества воинов", – добавил Сырский.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

Череватый отмечал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.

14 апреля минобороны Великобритании сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, захват, авиация, Вооруженные силы Украины, Лиман, оборона, артиллерия, ВСУ, авиаудар, наступление, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский, потери армии России
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