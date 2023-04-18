"Бахмут как стоял, так и стоит". Буданов напомнил, что оккупанты уже скоро год как "почти завоевали" город

"Надо тоже откровенно сказать, что Бахмут они "вот почти завоевывают", согласно их же личным заявлениям, с июня 2022 года. Скоро будет календарный год. Там ситуация сложная, но все же Бахмут как стоял, так и стоит", – подчеркнул Буданов.

Он добавил, что РФ практически по всему фронту перешла к стратегической оборонной операции, чтобы попытаться сорвать планы Украины по деоккупации территории.

Буданов назвал два исключения – районы, где оккупанты пытаются атаковать. Он рассказал, что помимо наступательных действий в Бахмуте, российские силы стремятся совершить полуохват Авдеевки Донецкой области с северной стороны.

"Там рядом находится основной фронт Марьинки [Донецкой области], в принципе, попытка активных действий там. Вот и все. Вся остальная линия стоит в обороне", – заключил начальник ГУР МО.