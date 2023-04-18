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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бахмут как стоял, так и стоит". Буданов напомнил, что оккупанты уже скоро год как "почти завоевали" город

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Буданов констатирует, что захватить Бахмут российские войска пытаются с июня 2022 года
Буданов констатирует, что захватить Бахмут российские войска пытаются с июня 2022 года
Фото: gur.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию NV, опубликованном 17 апреля, напомнил, что первые попытки захватить Бахмут Донецкой области российские войска предприняли летом 2022 года и уже тогда утверждали, что город "почти взят".

"Надо тоже откровенно сказать, что Бахмут они "вот почти завоевывают", согласно их же личным заявлениям, с июня 2022 года. Скоро будет календарный год. Там ситуация сложная, но все же Бахмут как стоял, так и стоит", – подчеркнул Буданов.

Он добавил, что РФ практически по всему фронту перешла к стратегической оборонной операции, чтобы попытаться сорвать планы Украины по деоккупации территории.

Буданов назвал два исключения – районы, где оккупанты пытаются атаковать. Он рассказал, что помимо наступательных действий в Бахмуте, российские силы стремятся совершить полуохват Авдеевки Донецкой области с северной стороны.

"Там рядом находится основной фронт Марьинки [Донецкой области], в принципе, попытка активных действий там. Вот и все. Вся остальная линия стоит в обороне", – заключил начальник ГУР МО.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.

14 апреля минобороны Великобритании сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.

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