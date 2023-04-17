Украинская разведка знает имя оккупанта, отрезавшего голову украинскому пленному – Буданов

"Да, есть… Кто он – мы знаем", – заявил Буданов в ответ на вопрос, есть ли у него данные на исполнителя этого военного преступления.
Глава ГУР Минобороны отказался сообщать, где находится оккупант-преступник, чтобы не спугнуть его.
"Давайте я сейчас вам все скажу, да? Этот человек послушает и будет там сидеть дальше? Кто он – мы знаем", –.подчеркнул начальник ГУР МО.
Он отметил, что случаи подобных преступлений со стороны россиян являются "единичными".
"Но возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему я вам говорю, что не могу вам ответить. Есть немного другая статистика, что как-то так сложилось, что почти все из тех, кто делал подобные вещи, где это [имя исполнителей казни] было нам четко известно, – они больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением", – добавил Буданов.
На вопрос, причастна ли украинская военная разведка к ликвидации оккупантов, казнивших украинских военных, глава ГУР Минобороны ответил: "Просто так случилось".
Российские оккупанты уже несколько раз сливали в сеть видео казни украинских военных. 11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.
CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал. В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что подобные случаи не единичны.
У Украины есть свидетельства и о других казнях оккупантами безоружных украинских военных, сообщал 17 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. 17 апреля он уточнил, что офис украинского омбудсмена за последние девять месяцев получил "несколько десятков" видео публичных казней украинских военных российскими оккупантами.