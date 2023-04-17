Украинская разведка знает имя оккупанта, отрезавшего голову украинскому пленному – Буданов

"Да, есть… Кто он – мы знаем", – заявил Буданов в ответ на вопрос, есть ли у него данные на исполнителя этого военного преступления.

Глава ГУР Минобороны отказался сообщать, где находится оккупант-преступник, чтобы не спугнуть его.

"Давайте я сейчас вам все скажу, да? Этот человек послушает и будет там сидеть дальше? Кто он – мы знаем", –.подчеркнул начальник ГУР МО.

Он отметил, что случаи подобных преступлений со стороны россиян являются "единичными".

"Но возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему я вам говорю, что не могу вам ответить. Есть немного другая статистика, что как-то так сложилось, что почти все из тех, кто делал подобные вещи, где это [имя исполнителей казни] было нам четко известно, – они больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением", – добавил Буданов.

На вопрос, причастна ли украинская военная разведка к ликвидации оккупантов, казнивших украинских военных, глава ГУР Минобороны ответил: "Просто так случилось".