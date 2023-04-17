ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская разведка знает имя оккупанта, отрезавшего голову украинскому пленному – Буданов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Буданов рассказал о судьбе оккупантов, причастных к казням украинских военнослужащих
Буданов рассказал о судьбе оккупантов, причастных к казням украинских военнослужащих
Фото: gur.gov.ua

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию NV, опубликованном 17 апреля, заявил, что разведке известно имя российского оккупанта, отрезавшего голову украинскому военнопленному.

"Да, есть… Кто он – мы знаем", – заявил Буданов в ответ на вопрос, есть ли у него данные на исполнителя этого военного преступления.

Глава ГУР Минобороны отказался сообщать, где находится оккупант-преступник, чтобы не спугнуть его.

"Давайте я сейчас вам все скажу, да? Этот человек послушает и будет там сидеть дальше? Кто он – мы знаем", –.подчеркнул начальник ГУР МО.

Он отметил, что случаи подобных преступлений со стороны россиян являются "единичными".

"Но возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему я вам говорю, что не могу вам ответить. Есть немного другая статистика, что как-то так сложилось, что почти все из тех, кто делал подобные вещи, где это [имя исполнителей казни] было нам четко известно, – они больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением", – добавил Буданов.

На вопрос, причастна ли украинская военная разведка к ликвидации оккупантов, казнивших украинских военных, глава ГУР Минобороны ответил: "Просто так случилось".

Контекст:

Российские оккупанты уже несколько раз сливали в сеть видео казни украинских военных. 11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.

CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал. В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что подобные случаи не единичны.

У Украины есть свидетельства и о других казнях оккупантами безоружных украинских военных, сообщал 17 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. 17 апреля он уточнил, что офис украинского омбудсмена за последние девять месяцев получил "несколько десятков" видео публичных казней украинских военных российскими оккупантами.

Теги: Россия, Украина, убийство, казнь, Министерство обороны Украины, разведка, армия РФ, видео, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, ГУР Минобороны Украины, российские военные, погибшие российские военные, Кирилл Буданов, российские оккупанты, военное преступление, военная разведка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета
"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета
Галина ГРИШИНА
"Обжигающее селфи, которое заставляет пульс биться чаще". Фото 30-летней Гомес в обтягивающей майке без белья собрало 13 млн лайков
"Обжигающее селфи, которое заставляет пульс биться чаще". Фото 30-летней Гомес в обтягивающей майке без белья собрало 13 млн лайков
Галина ГРИШИНА
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Галина ГРИШИНА
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
Галина ГРИШИНА
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Галина ГРИШИНА
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети
Галина ГРИШИНА
74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото
74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото
49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой
49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой
Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле
Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле
Галина ГРИШИНА
Когда нужно добавлять чеснок в плов и в каком виде
Когда нужно добавлять чеснок в плов и в каком виде
Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих
Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих
Галина ГРИШИНА
С улыбкой и прикрывшись ажурной шалью. Экс-жена Кличко показала фото в плетеном кресле
С улыбкой и прикрывшись ажурной шалью. Экс-жена Кличко показала фото в плетеном кресле
Подчеркнула талию и спрятала руки в карманах. 74-летняя Пугачева опубликовала свое новое фото
Подчеркнула талию и спрятала руки в карманах. 74-летняя Пугачева опубликовала свое новое фото
Галина ГРИШИНА
"Нежный, воздушный и вкусный". Простой рецепт салата "Невеста"
"Нежный, воздушный и вкусный". Простой рецепт салата "Невеста"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви (244838)
2
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (55569)
3
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль (46638)
4
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (28637)
5
Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай (27043)
6
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику (22544)
7
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (20490)
8
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом (17515)
 
 
 
 