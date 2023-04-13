"Умереть достойно со словами "Слава Украине" – лучше, чем визжать на их языке". Экс-спикер батальона "Донбасс" раскритиковала воина ВСУ, которому отрезали голову. Ее раскритиковали в сети

"Я знаю, что многих зацепят эти слова. Видео было ужасающим. Но умереть достойно со словами "Слава Украине", сделать последнюю затяжку и стать символом – лучше. Смерть и казнь ужасны всегда. Но ведь правда, лучше как [предводитель шотландских повстанцев Уильям] Уоллес в "Храбром сердце" — непокоренным. Чем визжать на их языке – "не нада, больна". Умирая, всегда лучше сберечь достоинство... Поймите уже, что просить у человека, или в нашем случае – изверга – не убивать вас, чтобы не было больно – не действует. Ну, они сделают наоборот всегда. Зачем вы это обсуждаете, если сами знаете? Они не пойдут на встречу. Они не облегчат смерть. Они не сделают легче! Они – зло. Они не помогут умереть без боли", – написала она.

Ее пост собрал более 11 тыс. возмутительных реакций – эмодзи.

"Они погибли. За меня. За моих детей. За моих родителей. За моих собратьев. Погибли. А я жива. Поэтому не имею права открывать рот и говорить о том, как именно они должны погибать, чтобы мне было приятно на это посмотреть. Ни они, ни кто-либо другой – военный или гражданский", – прокомментировала волонтер и сапер Леся Литвинова.

"Хуже всего, что в тылу можно сделать – начать противопоставлять героев, погибших на войне. Кто из них правильно умер, а кто, видишь ли, не с таким достоинством, как бы кому-то хотелось", – написала журналист Мирослава Ильтьо.

"До...тся до замученного на камеру человека вопросом "почему не на украинском?" – самое подлое и самое тупое, что можно было скрыть в соцсети... Не смотрите видео казни, кто не видел. Вам не нужно. А вот пользовательницу – лучше запомните", – написала журналист "ТСН" Яна Слесарчук.

"Если русня, совершающая невероятные преступления, меня уже не удивляет, то псевдопатриоты, которые учат "как правильно умирать", шокируют сильнее "оно", После высеров которых хочется долго тереться мочалкой в душе, чтобы попытаться смыть с себя чувство отвращения. Каждый день просыпаюсь и обещаю себе ничему не удивляться. Не получается", – написала военкор "ТСН" Анастасия Нагорная.

Политический обозреватель Алена Яхно отметила, что автор скандального поста проживает в Ирландии.

"Человек наверняка на собственном опыте знает, каково это, чувствовать что голову отрезают? На каком языке нужно кричать? Не кричать вообще? Может она тренинг как-то проведет всем", – написал блогер, волонтер и военнослужащий Алексей Петров.

"Крайний случай BLM-национализма: когда тебе режут горло, то страдать надо тоже на украинском. Это клиника", – прокомментировал бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Сатирик и блогер Евгений Гендин написал: "Украинскому герою отрезали голову (честь ему). А Вася Мазурчук-Трофимович с отрезанной головой живет".

После критики в сети Мазурчук отметила, что удалять пост не собирается, потому что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях".