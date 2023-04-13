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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Умереть достойно со словами "Слава Украине" – лучше, чем визжать на их языке". Экс-спикер батальона "Донбасс" раскритиковала воина ВСУ, которому отрезали голову. Ее раскритиковали в сети

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Умирая, всегда лучше "сберечь достоинство", считает Мазурчук
Умирая, всегда лучше "сберечь достоинство", считает Мазурчук
Фото: Васіліса Мазурчук / Facebook

Бывшая пресс-офицер полка "Днепр-1" и батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук прокомментировала видео, на котором российские военные казнят украинского солдата, словами, что лучше "умирать достойно и говорить "Слава Украине". За это ее раскритиковали в сети.

"Я знаю, что многих зацепят эти слова. Видео было ужасающим. Но умереть достойно со словами "Слава Украине", сделать последнюю затяжку и стать символом – лучше. Смерть и казнь ужасны всегда. Но ведь правда, лучше как [предводитель шотландских повстанцев Уильям] Уоллес в "Храбром сердце" — непокоренным. Чем визжать на их языке – "не нада, больна". Умирая, всегда лучше сберечь достоинство... Поймите уже, что просить у человека, или в нашем случае – изверга – не убивать вас, чтобы не было больно – не действует. Ну, они сделают наоборот всегда. Зачем вы это обсуждаете, если сами знаете? Они не пойдут на встречу. Они не облегчат смерть. Они не сделают легче! Они – зло. Они не помогут умереть без боли", – написала она.

Ее пост собрал более 11 тыс. возмутительных реакций – эмодзи.

https://www.facebook.com/vasilisa.dnipro/posts/5806374389491678

"Они погибли. За меня. За моих детей. За моих родителей. За моих собратьев. Погибли. А я жива. Поэтому не имею права открывать рот и говорить о том, как именно они должны погибать, чтобы мне было приятно на это посмотреть. Ни они, ни кто-либо другой – военный или гражданский", – прокомментировала волонтер и сапер Леся Литвинова. 

https://www.facebook.com/LitvinovaLesya/posts/9428281110517147

"Хуже всего, что в тылу можно сделать – начать противопоставлять героев, погибших на войне. Кто из них правильно умер, а кто, видишь ли, не с таким достоинством, как бы кому-то хотелось", – написала журналист Мирослава Ильтьо. 

https://www.facebook.com/muroslavamix/posts/2248163132037965

"До...тся до замученного на камеру человека вопросом "почему не на украинском?" – самое подлое и самое тупое, что можно было скрыть в соцсети... Не смотрите видео казни, кто не видел. Вам не нужно. А вот пользовательницу – лучше запомните", – написала журналист "ТСН" Яна Слесарчук. 

https://www.facebook.com/yana.slesarchuk/posts/6414462735282868

"Если русня, совершающая невероятные преступления, меня уже не удивляет, то псевдопатриоты, которые учат "как правильно умирать", шокируют сильнее "оно", После высеров которых хочется долго тереться мочалкой в душе, чтобы попытаться смыть с себя чувство отвращения. Каждый день просыпаюсь и обещаю себе ничему не удивляться. Не получается", – написала военкор "ТСН" Анастасия Нагорная. 

https://www.facebook.com/natasya.nagorna/posts/6263767346976931

Политический обозреватель Алена Яхно отметила, что автор скандального поста проживает в Ирландии. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9144122042326926&id=100001876624737

"Человек наверняка на собственном опыте знает, каково это, чувствовать что голову отрезают? На каком языке нужно кричать? Не кричать вообще? Может она тренинг как-то проведет всем", – написал блогер, волонтер и военнослужащий Алексей Петров. 

https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/6013245742105377

"Крайний случай BLM-национализма: когда тебе режут горло, то страдать надо тоже на украинском. Это клиника", – прокомментировал бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/6454173897979969

Сатирик и блогер Евгений Гендин написал: "Украинскому герою отрезали голову (честь ему). А Вася Мазурчук-Трофимович с отрезанной головой живет".

https://www.facebook.com/evgeny.gendin/posts/9848033045222208

После критики в сети Мазурчук отметила, что удалять пост не собирается, потому что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях".

https://www.facebook.com/vasilisa.dnipro/posts/5807632522699198

Контекст:

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.

CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.

Произошедшее осудили в Украине и за рубежом, в частности Евросоюз.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что подобные случаи не единичны.

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. О предыдущем случае стало известно в марте, когда в сети распространилось видео расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами. Они открыли по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!"

Теги: Украина, казнь, Евгений Гендин, Алексей Арестович, Алена Яхно, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Василиса Мазурчук, Алексей Петров
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